Маніпулятор завжди повторює ці типові фрази — будьте уважні

Чоловік-маніпулятор. Фото: freepik

Чи то в стосунках, чи з друзями і колегами можна помітити маніпулятора, який грає на емоціях інших. Для цього він використовує фрази-пастки, які змушують людей робити те, що вони захочуть.

Новини.LIVE розповість, що найчастіше говорять маніпулятори.

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Як розпізнати маніпулятора

Розпізнати справжнього маніпулятора допоможуть фрази, які він зазвичай використовує, аби змусити людину відчувати цілий спектр емоцій, зокрема провину. Ось кілька шаблонних фраз, які часто говорять маніпулятори:

Ти перебільшуєш

Маніпулятори зазвичай змушують людей робити те, аби відчувати себе параноїком. До прикладу, вони можуть фліртувати з колишньою у всіх на очах, а потім казати, що "ви робите з мухи слона".

Чоловік маніпулює своєю жінкою. Фото: freepik

Я лише намагався допомогти

Психологи наголошують, що маніпулятори часто прикидаються "гарним другом", який не хоче заподіяти нікому зла. Однак як тільки якась ситуація йде не за планом, вони одразу перетворюються на "жертву", ніколи не признають провини, не бувають крайніми та наголошують, що лише хотіли допомогти.

Мене змусили це робити

Маніпулятори не хочуть та бояться брати на себе відповідальність, тому вигадують безліч причин, аби виправдати себе. Вам не потрібно піддаватися впливу цих розповідей та брати на себе чужу провину.

Я ж просто жартую

Такі люди часто використовують насмішки і таким чином випускає свою агресію. Це може бути для вас боляче і отруїти життя. Водночас собі таким чином він підіймає самооцінку.

Сварка між хлопцем та дівчиною. Фото: freepik

Я такий, який є

Одна з найпоширеніших фраз, яка є прямою маніпуляцією. Таким чином маніпулятори тиснуть на людей та змушують їх відчувати страх самотності. Цими словами вони намагаються зняти з себе відповідальність за свої слова та дії.

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