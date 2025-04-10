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Нарцис, психопат, емпат — як розпізнати найгірші типи чоловіків

10 квітня 2025 10:36
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор
Найгірші типи чоловіків для стосунків — як не потрапити в пастку
Чоловік кричить на жінку. Фото: freepik
Тетяна Литвин - Редактор
Тетяна Литвин
Редактор

Деколи стосунки з певним типом чоловіків можуть бути приречені вже на їх початку. Однак це швидше плюс, ніж мінус, адже такі люди можуть нашкодити вашому ментальному здоров'ю.

Новини.LIVE розповість, від яких чоловіків потрібно негайно тікати. 

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Найгірші типи чоловіків

Нарциси

Зазвичай такі люди надмірно захоплюються собою. Вони привертають багато уваги до свого зовнішнього вигляду, соціального статусу та навіть фінансового становища. Нарциси часто просто не здатні розуміти емоції інших людей, ба більше, вони просто не хочуть цього робити. Бажання та стан другої половинки не відіграє важливу роль для таких людей і ставляться на другий план. 

Найгірші типи чоловіків
Чоловік милується собою в дзеркалі. Фото: freepik

Нарцисичні чоловіки завжди маніпулюють людьми і таким чином хочуть їх контролювати. Вони змушують своїх партнерів сумніватися у своїх почуттях. Крім того, в нарцисів зі швидкістю світла змінюється настрій та часто з'являється дратівливість. 

Психопати

На перший погляд, психопати можуть здатися милими та приємними людьми. Проте, як тільки ви почнете з ними спілкуватися ближче, ви помітите не один "червоний прапорець". Вони часто брешуть, адже одержимі брехнею. Не здатні відчувати співчуття, дуже зверхні, не контролюють себе та ніколи не визнають своїх помилок.

Яких чоловіків потрібно уникати
Нервовий та агресивний чоловік. Фото: freepik

Емпати

Попри те, що більшість сприймають емпатію як плюс, деколи це може зіграти злий жарт. Емпати не тільки відчувають емоції інших людей, але й поглинають їх, що нерідко є шкодою для себе. Вони часто почуваються нікчемними, якщо не можуть догодити іншим людям, залежні від схвалення, недостатньо себе цінують та віддають іншим більше енергії, ніж мають. Тому поруч з таким чоловіком теж буде нелегко.

Раніше ми писали, які сигнали свідчать про те, що від чоловіка потрібно триматись якнайдалі

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