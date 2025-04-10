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Нарцисс, психопат, эмпат — как распознать худшие типы мужчин

10 апреля 2025 10:36
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор
Худшие типы мужчин для отношений — как не попасть в ловушку
Мужчина кричит на женщину. Фото: freepik
Татьяна Литвин - Редактор
Татьяна Литвин
Редактор

Порой отношения с определенным типом мужчин могут быть обречены уже в их начале. Однако это скорее плюс, чем минус, ведь такие люди могут навредить вашему ментальному здоровью.

Новини.LIVE расскажет, от каких мужчин нужно немедленно убегать.

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Нарциссы

Обычно такие люди чрезмерно увлекаются собой. Они привлекают много внимания к своему внешнему виду, социальному статусу и даже финансовому положению. Нарциссы часто просто не способны понимать эмоции других людей, более того, они просто не хотят этого делать. Желания и состояние второй половинки не играет важную роль для таких людей и ставятся на второй план.

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Мужчина любуется собой в зеркале. Фото: freepik

Нарциссические мужчины всегда манипулируют людьми и таким образом хотят их контролировать. Они заставляют своих партнеров сомневаться в своих чувствах. Кроме того, у нарциссов со скоростью света меняется настроение и часто появляется раздражительность.

Психопаты

На первый взгляд, психопаты могут показаться милыми и приятными людьми. Однако, как только вы начнете с ними общаться ближе, вы заметите не один "красный флажок". Они часто врут, ведь одержимы ложью. Не способны испытывать сочувствие, очень высокомерны, не контролируют себя и никогда не признают своих ошибок.

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Нервный и агрессивный человек. Фото: freepik

Эмпаты

Несмотря на то, что большинство воспринимают эмпатию как плюс, иногда это может сыграть злую шутку. Эмпаты не только чувствуют эмоции других людей, но и поглощают их, что нередко является вредом для себя. Они часто чувствуют себя никчемными, если не могут угодить другим людям, зависимы от одобрения, недостаточно себя ценят и отдают другим больше энергии, чем имеют. Поэтому рядом с таким мужчиной тоже будет нелегко.

Ранее мы писали, какие сигналы свидетельствуют о том, что от мужчины нужно держаться подальше.

Также мы сообщали, какие признаки помогут распознать неудачника в жизни.

психология эмоции характер отношения муж
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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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