Худшие типы мужчин для отношений — как не попасть в ловушку

Нарцисс, психопат, эмпат — как распознать худшие типы мужчин
Порой отношения с определенным типом мужчин могут быть обречены уже в их начале. Однако это скорее плюс, чем минус, ведь такие люди могут навредить вашему ментальному здоровью.
Новини.LIVE расскажет, от каких мужчин нужно немедленно убегать.
Худшие типы мужчин
Нарциссы
Обычно такие люди чрезмерно увлекаются собой. Они привлекают много внимания к своему внешнему виду, социальному статусу и даже финансовому положению. Нарциссы часто просто не способны понимать эмоции других людей, более того, они просто не хотят этого делать. Желания и состояние второй половинки не играет важную роль для таких людей и ставятся на второй план.
Нарциссические мужчины всегда манипулируют людьми и таким образом хотят их контролировать. Они заставляют своих партнеров сомневаться в своих чувствах. Кроме того, у нарциссов со скоростью света меняется настроение и часто появляется раздражительность.
Психопаты
На первый взгляд, психопаты могут показаться милыми и приятными людьми. Однако, как только вы начнете с ними общаться ближе, вы заметите не один "красный флажок". Они часто врут, ведь одержимы ложью. Не способны испытывать сочувствие, очень высокомерны, не контролируют себя и никогда не признают своих ошибок.
Эмпаты
Несмотря на то, что большинство воспринимают эмпатию как плюс, иногда это может сыграть злую шутку. Эмпаты не только чувствуют эмоции других людей, но и поглощают их, что нередко является вредом для себя. Они часто чувствуют себя никчемными, если не могут угодить другим людям, зависимы от одобрения, недостаточно себя ценят и отдают другим больше энергии, чем имеют. Поэтому рядом с таким мужчиной тоже будет нелегко.
Ранее мы писали, какие сигналы свидетельствуют о том, что от мужчины нужно держаться подальше.
Также мы сообщали, какие признаки помогут распознать неудачника в жизни.
Читайте Новини.LIVE!