Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Психология arrow Что не стоит делать мужчинам, чтобы не отпугнуть женщину arrow

Что не стоит делать мужчинам, чтобы не отпугнуть женщину

30 октября 2024 06:50
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Какие мужчины не нравятся женщинам — психологи рассказали
Женщина, которая обиделась на мужчину. Фото: Freepik
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

Некоторые мужчины, которые находятся в отношениях, ведут себя так, что женщины перестают их просто уважать. Психологи рассказали о том, какая мужская черта не нравится многим женщинам и как лучше себя не вести, чтобы не потерять уважение.

Новини.LIVE рассказывает об этой черте характера.

Читайте также:

Какую мужскую черту не любят женщины

Некоторые мужчины, которые находятся в отношениях, пытаются угодить своим любимым, чтобы избегать ссор. Они терпят разные прихоти, стараясь сделать все, чтобы сохранить отношения. Но это играет с ними злую шутку, ведь результат получается совсем не таким, как хотелось.

Парень и девушка
Парень с девушкой в постели. Фото: Sollirium

Дело в том, что женщинам нужны сильные мужчины, способные взять на себя ответственность, а когда мужчина показывает слабость своего характера, он автоматически теряет это уважение со стороны женщин. В таких случаях женщина чувствует, что она победила, поэтому начинает пренебрежительно относиться к любимому.

Женщина начинает "крутить" слабым мужчиной и даже обвиняет его в проблемах, которые появились на пути. Если мужчине это не нравится и он начинает выражать свое недовольство, от этого возникает ссора. Поэтому если мужчина имеет отношения с такими женщинами, ему лучше отказаться от таких черт, как:

  • Рыцарство
  • Наивная романтика
  • Влюбленное терпение
Пора
Мужчина, поправляющий волосы женщине. Фото: Pinterest

Что делать в таком случае

Психологи говорят, что в таких ситуациях лучше иметь равноправное отношение к своей второй половинке. По их словам, это поможет спасти и укрепить отношения с любимым человеком. Поэтому не стоит пренебрежительно относиться к своему партнеру, тогда вам удастся построить счастливые перспективные отношения.

Напомним, мы писали о том, что делать, если мужчина не уделяет достаточного внимания своей женщине.

Раньше мы рассказывали о том, какие качества мужчины всегда привлекают женщин вокруг.

Также мы сообщали о том, по каким признакам можно распознать настоящего абьюзера.

психология поведение женщины характер мужчины отношения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:51 Театр во Львове борется за два этажа — что говорят в горсовете

18:51 СБУ выкрыла 12 лиц, которые в соцсетях хотели сорвать мобилизацию

18:25 В Офисе президента отреагировали на слухи о переговорах с Россией

18:21 Полесье благодаря Гуцуляку выбило Кривбасс из Кубка Украины

18:21 В портах Дуная критически снизился грузопоток — причина

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

18:15 Синегубов объяснил, что будет с поврежденным зданием Госпрома

18:02 Зеленский назвал основные цели визита на Закарпатье — видео

17:59 В Харькове резко испортится погода — какой прогноз на завтра

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

17:39 Китчевая имперщина — активистов возмутил одесский фуникулер

18:51 Театр во Львове борется за два этажа — что говорят в горсовете

18:51 СБУ выкрыла 12 лиц, которые в соцсетях хотели сорвать мобилизацию

18:25 В Офисе президента отреагировали на слухи о переговорах с Россией

18:21 Полесье благодаря Гуцуляку выбило Кривбасс из Кубка Украины

18:21 В портах Дуная критически снизился грузопоток — причина

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

18:15 Синегубов объяснил, что будет с поврежденным зданием Госпрома

18:02 Зеленский назвал основные цели визита на Закарпатье — видео

17:59 В Харькове резко испортится погода — какой прогноз на завтра

17:39 Китчевая имперщина — активистов возмутил одесский фуникулер

17:36 В Укргидрометцентре спрогнозировали, где завтра пройдут дожди

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Text

12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Text

20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

Text

19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

Text

19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы