Как понять, что друзья желают зла — признаки от психологов

Молодая девушка, которую обсуждают другие девушки за спиной. Фото: Pinterest

К сожалению, в современном мире трудно встретить человека, который стал бы настоящим другом или подругой, ведь некоторые со временем показывают себя не с лучшей стороны. Психологи рассказали, как можно распознать друга или подругу, которые действительно желают вам зла.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Легкое разочарование

Когда вы чего-то добиваетесь, а друг или подруга разочаровываются в этом, это явный признак того, что они он или она желают вам зла. Это может проявляться в преуменьшении ваших успехов, указывании на риски или на недостаточный талант в реализации ваших целей.

Если друг или подруга постоянно вас критикуют, не предлагая никаких полезных решений, он или она могут скрытно завидовать вам.

Две молодые девушки на улице. Фото: Pinterest

Отсутствие искренней радости

Если, например, вы добились успехов на работе или в личной жизни, а ваши друзья реагируют без всяких эмоций, они могут вам завидовать. Эта реакция может указывать на внутреннее соперничество или обиды, что следует учитывать в оценке отношения друга или подруги к вам.

Наслаждение неудачами

Когда друг или подруга довольны вашими неудачами, это означает, что они желают вам зла. Такое поведение со стороны друзей может навредить вашим отношениям и стать поводом для того, чтобы серьезно поговорить с таким другом или подругой.

Девушка, поддерживающая другую. Фото: MSN

Распространение слухов за вашей спиной

Если друг или подруга активно рассказывает о ваших неудачах окружающим, это означает, что он или она вас не уважает и не считает нужным поддерживать. Такое поведение может указывать на то, что друг или подруга хотят испортить вашу репутацию.

Отсутствие поддержки в трудные времена

Не секрет, что настоящая дружба проявляется именно в трудные времена, а если ваш друг или подруга безразличны к вам в такие моменты, значит, он или она не желают поддержать вас. Это указывает на то, что ему или ей совершенно безразлично на вас.

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