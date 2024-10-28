Как понять, что друзья желают зла — признаки от психологов

Если ваши друзья делают эти вещи, они желают вам зла — признаки
К сожалению, в современном мире трудно встретить человека, который стал бы настоящим другом или подругой, ведь некоторые со временем показывают себя не с лучшей стороны. Психологи рассказали, как можно распознать друга или подругу, которые действительно желают вам зла.
Новини.LIVE делится полезными советами.
Как понять, что друг или подруга желают зла
Легкое разочарование
Когда вы чего-то добиваетесь, а друг или подруга разочаровываются в этом, это явный признак того, что они он или она желают вам зла. Это может проявляться в преуменьшении ваших успехов, указывании на риски или на недостаточный талант в реализации ваших целей.
Если друг или подруга постоянно вас критикуют, не предлагая никаких полезных решений, он или она могут скрытно завидовать вам.
Отсутствие искренней радости
Если, например, вы добились успехов на работе или в личной жизни, а ваши друзья реагируют без всяких эмоций, они могут вам завидовать. Эта реакция может указывать на внутреннее соперничество или обиды, что следует учитывать в оценке отношения друга или подруги к вам.
Наслаждение неудачами
Когда друг или подруга довольны вашими неудачами, это означает, что они желают вам зла. Такое поведение со стороны друзей может навредить вашим отношениям и стать поводом для того, чтобы серьезно поговорить с таким другом или подругой.
Распространение слухов за вашей спиной
Если друг или подруга активно рассказывает о ваших неудачах окружающим, это означает, что он или она вас не уважает и не считает нужным поддерживать. Такое поведение может указывать на то, что друг или подруга хотят испортить вашу репутацию.
Отсутствие поддержки в трудные времена
Не секрет, что настоящая дружба проявляется именно в трудные времена, а если ваш друг или подруга безразличны к вам в такие моменты, значит, он или она не желают поддержать вас. Это указывает на то, что ему или ей совершенно безразлично на вас.
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