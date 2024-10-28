Як зрозуміти, що друзі бажають зла — ознаки від психологів

Молода дівчина, яку обговорюють інші дівчата за спиною. Фото: Pinterest

На жаль, у сучасному світі важко зустріти людину, яка б стала справжнім другом або подругою, адже деякі з часом показують себе не з кращого боку. Психологи розповіли, як можна розпізнати друга або подругу, які насправді бажають вам зла.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Легке розчарування

Коли ви чогось досягаєте, а друг або подруга розчаровуються в цьому, це явна ознака того, що вони він або вона бажають вам зла. Це може проявлятися в применшуванні ваших успіхів, вказуванні на ризики або на недостатній талант у реалізації ваших цілей.

Якщо друг або подруга постійно вас критикують, не пропонуючи ніяких корисних рішень, він або вона можуть приховано заздрити вам.

Дві молоді дівчини на вулиці. Фото: Pinterest

Відсутність щирої радості

Якщо, наприклад, ви досягли успіхів на роботі або в особистому житті, а ваші друзі реагують без жодних емоцій, вони можуть вам заздрити. Ця реакція можна вказувати на внутрішнє суперництво або образи, що варто враховувати в оцінці ставлення друга або подруги до вас.

Насолода невдачами

Коли друг або подруга задоволені вашими невдачами, це означає, що вони бажають вам зла. Така поведінка з боку друзів може нашкодити вашим стосункам і стати приводом для того, щоб серйозно поговорити з таким другом або подругою.

Дівчина, яка підтримує іншу. Фото: MSN​​​​​

Поширення чуток за вашою спиною

Якщо друг або подруга активно розповідає про ваші невдачі навколишнім, це означає, що він або вона вас не поважає і не вважає за потрібно підтримувати. Така поведінка може вказувати на те, що друг або подруга хочуть зіпсувати вашу репутацію.

Відсутність підтримки у важкі часи

Не секрет, що справжня дружба проявляється саме у важкі часи, а якщо ваш друг або подруга байдужі до вас у такі моменти, це означає, що він або вона не бажають підтримати вас. Це вказує на те, що йому або їй абсолютно байдуже на вас.

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