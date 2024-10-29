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Как стать психологически зрелой женщиной — советы от психологов

29 октября 2024 22:17
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Как стать сильной женщиной — какие черты надо иметь
Две женщины, которые общаются на улице. Фото: Pinterest
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

В современном мире женщины привыкли все тащить на себе, выдавая себя за сильных и независимых личностей. Если вы хотите быть такой же, психологи рассказали о главных чертах, которые вам нужно иметь, чтобы стать психологически зрелой женщиной со стойкой психикой.

Новини.LIVE рассказывает о чертах, по которым можно распознать психологически зрелую и сильную женщину.

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Спокойное поведение

Сильная женщина не позволяет себе публично демонстрировать проявления эмоции, особенно это касается негативных. Такого человека трудно заставить кричать или плакать, ведь он знает себе цену и ни в коем случае не поведется на влияние манипулятора или провокатора.

Женщина
Взрослая женщина в заведении. Фото: Pexels

Отсутствие зависимостей

Психологически зрелые женщины умеют держать контроль над собой, поэтому неудивительно, что они, в принципе, редко имеют какие-либо зависимости. Однако главной зависимостью женщин являются отношения, поэтому если у вас есть способность спокойно завершать плохой роман, жить самой и отказывать мужчинам, не имея потом никаких "тяжестей на душе", тогда вы — психологически сильная.

То есть когда вы расходитесь с одним мужчиной, вы не бросаетесь на шею другому, чтобы не быть одной. Психологи отмечают, что это и есть один из главных признаков психологически зрелой женщины.

Признание собственной неправоты

Когда женщина психологически зрелая, она всегда признает тот факт, что она неправа, даже если оппонент привел аргументы. Более того, когда такая женщина признает, что она ошибается, она не обижается и не конфликтует, а спокойно принимает этот факт, считая его новым опытом и возможностью узнать что-нибудь новое.

Напомним, мы писали о том, по каким скрытым признакам можно понять, что женщине нравится мужчина.

Раньше мы рассказывали о том, какие мужчины всегда привлекают женщин вокруг.

Также мы сообщали о том, что всегда делают на кухне женщины с высоким уровнем интеллекта.

психология советы поведение женщины черты характера

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