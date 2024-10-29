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Як стати психологічно зрілою жінкою — поради від психологів

29 жовтня 2024 22:17
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор
Як стати сильною жінкою — які риси треба мати
Дві жінки, які спілкуються на вулиці. Фото: Pinterest
Яна Колесник - Редактор
Яна Колесник
Редактор

У сучасному світі жінки звикли все тягнути на собі, видаючи себе за сильних і незалежних особистостей. Якщо ви хочете бути такою ж самою, психологи розповіли про головні риси, які вам потрібно мати, щоб стати психологічно зрілою жінкою зі стійкою психікою.

Новини.LIVE розповідає про риси, за якими можна розпізнати психологічно зрілу і сильну жінку.

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Спокійна поведінка

Сильна жінка не дозволяє собі публічно демонструвати заяві емоції, особливо, це стосується негативних. Таку людину важко змусити кричати або плакати, адже вона знає собі ціну і в жодному разі не поведеться на вплив маніпулятора або провокатора.

Женщина
Доросла жінка у закладі. Фото: Pexels

Відсутність залежностей

Психологічно зрілі жінки вміють тримати контроль над собою, тому недивно, що вони, в принципі, рідко мають якісь залежності. Однак головною залежністю жінок є стосунки, тому якщо у вас є здатність спокійно завершувати поганий роман, жити самій і відмовляти чоловікам, не маючи потім ніяких "тягарів на душі", тоді ви — психологічно сильна.

Тобто, коли ви розходитесь з одним чоловіком, ви не кидаєтеся на шию іншому, щоб не бути самою. Психологи зазначають, що це і є одна з головних ознак психологічно зрілої жінки.

Визнання власної неправоти

Коли жінка психологічно зріла, вона завжди визнає той факт, що вона неправа, навіть якщо опонент навів аргументи. Більш того, коли така жінка визнає, що вона помиляється, вона не ображається і не конфліктує, а спокійно приймає цей факт, вважаючи його новим досвідом і можливістю дізнатися щось нове.

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