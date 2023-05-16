Ливни, грозы, сильный ветер: каким областям не повезет во вторник
16 мая по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В западных областях ожидаются кратковременные дожди. В целом, дожди и грозы в ближайшие трое суток будут господствовать в западных областях Украины.
Об этом рассказали в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 16 мая
По прогнозам синоптиков, в западных областях Украины возможны кратковременные дожди, местами даже грозы. На остальной территории без существенных осадков.
В течение дня, 16 мая, в Украине будет южный и юго-восточный ветер, 5 — 10 м/с. В западных областях местами порывы 15 — 20 м/с.
Температура ночью 8 — 13°, днем 18 — 23°, в южной части до 25°; на высокогорье Карпат ночью 4 — 9° тепла, днем 9 — 14°.
Прогноз погоды по Киеву и области
Как сообщают синоптики, в Киевской области ожидается переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура по области:
- ночью 8 — 13°;
- днем 18 — 23°.
В самой столице:
- ночью 11 — 13°;
- днем 20 — 22°.
"Существенные осадки — вряд ли, разве появится больше облаков и местами возможен небольшой дождь", — рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она добавила, что в столице ожидается порывистый ветер юго-восточного происхождения.
Пожарная опасность по Киевщине
16 — 18 мая по Киевской области и Киеву — чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, украинские синоптики объявили почти на всей территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности в течение 14 — 17 мая. Такой опасности не будет разве что на западе страны.