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Ливни, грозы, сильный ветер: каким областям не повезет во вторник

16 мая 2023 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Ливни, грозы, сильный ветер: каким областям не повезет во вторник
Женщина с зонтиком. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

16 мая по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В западных областях ожидаются кратковременные дожди. В целом, дожди и грозы в ближайшие трое суток будут господствовать в западных областях Украины.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 16 мая

По прогнозам синоптиков, в западных областях Украины возможны кратковременные дожди, местами даже грозы. На остальной территории без существенных осадков.

В течение дня, 16 мая, в Украине будет южный и юго-восточный ветер, 5 — 10 м/с. В западных областях местами порывы 15 — 20 м/с.

Прогноз погоды в Украине 16 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью 8 — 13°, днем 18 — 23°, в южной части до 25°; на высокогорье Карпат ночью 4 — 9° тепла, днем 9 — 14°.

Прогноз погоды по Киеву и области

Как сообщают синоптики, в Киевской области ожидается переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура по области:

  • ночью 8 — 13°;
  • днем 18 — 23°.

В самой столице:

  • ночью 11 — 13°;
  • днем 20 — 22°.
Погода в Украине 16 мая. Фото: facebook.com/tala.didenko

"Существенные осадки — вряд ли, разве появится больше облаков и местами возможен небольшой дождь", — рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она добавила, что в столице ожидается порывистый ветер юго-восточного происхождения.

Пожарная опасность по Киевщине

16 — 18 мая по Киевской области и Киеву — чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Пожароопасность. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, украинские синоптики объявили почти на всей территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности в течение 14 — 17 мая. Такой опасности не будет разве что на западе страны.

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