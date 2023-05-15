Українців попередили про пожежну небезпеку

Співробітники ДСНС гасять пожежу в лісі. Фото: ДСНС

Українські синоптики оголосили майже по всій території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такої небезпеки не буде хіба що на заході країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Пожежна небезпека

"У період з 14 по 17 травня у північних, центральних, південних та східних регіонах, а також у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях очікується надзвичайна пожежна небезпека", — йдеться в офіційному попередженні.

Фахівці наполегливо рекомендують мешканцям та гостям цих регіонів бути максимально обережними та вжити всіх можливих запобіжних заходів, щоб мінімізувати ризик пожежі. Важливо пам'ятати про безпеку, особливо в умовах високої пожежної небезпеки, та стежити за актуальною інформацією щодо погодних умов у своєму регіоні.

Нагадаємо, що 15 травня в Україні буде по-справжньому тепло. У деяких частинах країни очікуються короткочасні дощі. За прогнозом синоптиків, вночі у Карпатському регіоні вдень у західних областях хмарно із проясненнями. Очікуються короткочасні дощі та грози. Пориви вітру 15-20 м/с.