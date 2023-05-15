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Українців попередили про пожежну небезпеку

15 травня 2023 10:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українців попередили про пожежну небезпеку
Співробітники ДСНС гасять пожежу в лісі. Фото: ДСНС
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські синоптики оголосили майже по всій території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такої небезпеки не буде хіба що на заході країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Пожежна небезпека

"У період з 14 по 17 травня у північних, центральних, південних та східних регіонах, а також у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях очікується надзвичайна пожежна небезпека", — йдеться в офіційному попередженні.

Фахівці наполегливо рекомендують мешканцям та гостям цих регіонів бути максимально обережними та вжити всіх можливих запобіжних заходів, щоб мінімізувати ризик пожежі. Важливо пам'ятати про безпеку, особливо в умовах високої пожежної небезпеки, та стежити за актуальною інформацією щодо погодних умов у своєму регіоні.

Пожежна небезпека

Нагадаємо, що 15 травня в Україні буде по-справжньому тепло. У деяких частинах країни очікуються короткочасні дощі. За прогнозом синоптиків, вночі у Карпатському регіоні вдень у західних областях хмарно із проясненнями. Очікуються короткочасні дощі та грози. Пориви вітру 15-20 м/с.

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