Какой будет погода в Украине 15 мая

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 15 мая, в Украине будет по-настоящему тепло. В некоторых частях страны ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

По прогнозу синоптиков, ночью в Карпатском регионе, днем в западных областях облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, а также грозы. Порывы ветра 15-20 м/с.

На остальной территории Украины переменная облачность. Существенных осадков не предполагается. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +8-13°, днем +20-25°, на крайнем западе +16-19°, а на высокогорье Карпат ожидается ночью +3-8° тепла, днем +9-14°.

Погода в Украине 15 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

Синоптики рассказали, что будет переменная облачность. Существенных осадков не предполагается.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +8-13°, днем +20-25°;

в Киеве ночью +11-13°, днем +22-24°.

Напомним, сегодня, в воскресенье синоптики прогнозируют потепление в Одессе. Температура морской воды уже прогрелась до +15 градусов.

Также мы писали, что 14 мая по всей Украине будет переменная облачность. В некоторых частях страны ожидается дождь, но температура воздуха продолжает повышаться.

Добавим, климатологи утверждают, что комбинация климатических циклов и антропогенного изменения климатических условий, вероятно, сильно повлияет на следующий год. Эксперты отметили, что двойной удар нанесет следующий год на планете Земля самым теплым за всю историю наблюдения.