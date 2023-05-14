Какой будет погода в Украине 15 мая

Летняя жара приближается: какой будет завтра погода в Украине
Завтра, 15 мая, в Украине будет по-настоящему тепло. В некоторых частях страны ожидаются кратковременные дожди.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
По прогнозу синоптиков, ночью в Карпатском регионе, днем в западных областях облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, а также грозы. Порывы ветра 15-20 м/с.
На остальной территории Украины переменная облачность. Существенных осадков не предполагается. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью +8-13°, днем +20-25°, на крайнем западе +16-19°, а на высокогорье Карпат ожидается ночью +3-8° тепла, днем +9-14°.
Погода по Киевской области
Синоптики рассказали, что будет переменная облачность. Существенных осадков не предполагается.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +8-13°, днем +20-25°;
- в Киеве ночью +11-13°, днем +22-24°.
Напомним, сегодня, в воскресенье синоптики прогнозируют потепление в Одессе. Температура морской воды уже прогрелась до +15 градусов.
Также мы писали, что 14 мая по всей Украине будет переменная облачность. В некоторых частях страны ожидается дождь, но температура воздуха продолжает повышаться.
Добавим, климатологи утверждают, что комбинация климатических циклов и антропогенного изменения климатических условий, вероятно, сильно повлияет на следующий год. Эксперты отметили, что двойной удар нанесет следующий год на планете Земля самым теплым за всю историю наблюдения.