На вихідних тепло, але дошкулятиме дощ: де будуть опади
На вихідні 13-14 травня в Україні нарешті буде тепло, без заморозків. Протягом дня очікується +17...+24 градуси.
В Укргідрометцентрі кажуть, що у суботу по Україні очікується мінлива хмарність. Місцями очікуються дощі.
Прогноз погоди по Україні
Синоптики прогнозують у суботу, 13 травня, мінливу хмарність. Без опадів, лише вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер переважно північно-східний, 5 — 10 м/с.
Температура:
- вночі по Україні 6 — 11°С тепла
- на узбережжі морів вночі очікується 9 — 14°С тепла
- вдень по Україні 18 — 23°С
- на Закарпатті та Прикарпатті 14 — 19°С тепла вдень
- на високогір'ї Карпат вночі 0 — 5°С тепла, вдень 6 — 11°С.
Прогноз погоди по Київщині
Синоптики прогнозують в столиці мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5 — 10 м/с.
Температура по області:
- вночі 6 — 11°С
- вдень 18 — 23°С
У Києві:
- вночі 9 — 11°С,
- вдень 20 — 22°С
"Використайте цей справді унікальний метеочас максимально корисно, бо потім все ж піде справжнє літо зі спекою та пожовклою травичкою", — радить народна синоптикиня Наталка Діденко.
Пожежна небезпека
За даними Українського гідрометеорологічного центру, погодні умови нестимуть загрозу для мешканців, інфраструктури та довкіллю у північних, центральних, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Харківській та Миколаївській областях.
Нагадаємо, перед вихідними в Україну нарешті прийде довгоочікуване потепління. Синоптики з радістю повідомляють, що температура повітря прогріється до 20°С. В Україні переважатиме суха погода з невеликою хмарністю.