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На вихідних тепло, але дошкулятиме дощ: де будуть опади

13 травня 2023 06:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
На вихідних тепло, але дошкулятиме дощ: де будуть опади
Жінка з парасолею у парку. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На вихідні 13-14 травня в Україні нарешті буде тепло, без заморозків. Протягом дня очікується +17...+24 градуси.  

В Укргідрометцентрі кажуть, що у суботу по Україні очікується мінлива хмарність. Місцями очікуються дощі.

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Прогноз погоди по Україні 

Синоптики прогнозують у суботу, 13 травня, мінливу хмарність. Без опадів, лише вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями невеликий короткочасний дощ.

Вітер переважно північно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура:

  • вночі по Україні 6 — 11°С тепла
  • на узбережжі морів вночі очікується 9 — 14°С тепла
  • вдень по Україні 18 — 23°С
  • на Закарпатті та Прикарпатті 14 — 19°С тепла вдень
  • на високогір'ї Карпат вночі 0 — 5°С тепла, вдень 6 — 11°С.
Прогноз погоди по Україні на 13 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди по Київщині

Синоптики прогнозують в столиці мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний 5 — 10 м/с.

Температура по області:

  • вночі 6 — 11°С
  • вдень 18 — 23°С

У Києві:

  • вночі 9 — 11°С,
  • вдень 20 — 22°С

"Використайте цей справді унікальний метеочас максимально корисно, бо потім все ж піде справжнє літо зі спекою та пожовклою травичкою", — радить народна синоптикиня Наталка Діденко.

Пожежна небезпека

За даними Українського гідрометеорологічного центру, погодні умови нестимуть загрозу для мешканців, інфраструктури та довкіллю у північних, центральних, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Харківській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, перед вихідними в Україну нарешті прийде довгоочікуване потепління. Синоптики з радістю повідомляють, що температура повітря прогріється до 20°С. В Україні переважатиме суха погода з невеликою хмарністю.

 

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