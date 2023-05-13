На выходных тепло, но будет идти дождь: где будут осадки

Женщина с зонтиком в парке. Фото: УНИАН

На выходные 13 — 14 мая в Украине будет тепло, без заморозков. В течение дня ожидается +17…+24 градуса.

В Укргидрометцентре говорят, что в субботу по Украине ожидается переменная облачность. Местами ожидаются дожди.

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Прогноз погоды по Украине

Синоптики прогнозируют в субботу, 13 мая, переменную облачность. Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура:

ночью по Украине 6 — 11°С тепла

на побережье морей ночью ожидается 9 — 14°С тепла

днем по Украине 18 — 23°С

на Закарпатье и Прикарпатье 14 — 19°С тепла днем,

на высокогорье Карпат ночью 0 — 5°С тепла, днем 6 — 11°С.

Прогноз погоды по Украине на 13 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды по Киевской области

Синоптики прогнозируют в столице переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5 — 10 м/с.

Температура по области:

ночью 6 — 11°С

днем 18 — 23°С

В Киеве:

ночью 9 — 11°С,

днем 20 — 22°С

"Используйте это действительно уникальное метеочас максимально полезно, потому что потом все же пойдет настоящее лето с жарой и пожелтевшей травкой", — советует народный синоптик Наталья Диденко.

Пожарная опасность

По данным Украинского гидрометеорологического центра, погодные условия будут представлять угрозу для жителей, инфраструктуры и окружающей природной среды в северных, центральных, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Харьковской и Николаевской областях.

Напомним, перед выходными в Украину наконец-то придет долгожданное потепление. Синоптики с радостью докладывают, что температура воздуха прогреется до 20°С. В Украине будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью.