На выходных тепло, но будет идти дождь: где будут осадки
На выходные 13 — 14 мая в Украине будет тепло, без заморозков. В течение дня ожидается +17…+24 градуса.
В Укргидрометцентре говорят, что в субботу по Украине ожидается переменная облачность. Местами ожидаются дожди.
Прогноз погоды по Украине
Синоптики прогнозируют в субботу, 13 мая, переменную облачность. Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами небольшой дождь.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5 — 10 м/с.
Температура:
- ночью по Украине 6 — 11°С тепла
- на побережье морей ночью ожидается 9 — 14°С тепла
- днем по Украине 18 — 23°С
- на Закарпатье и Прикарпатье 14 — 19°С тепла днем,
- на высокогорье Карпат ночью 0 — 5°С тепла, днем 6 — 11°С.
Прогноз погоды по Киевской области
Синоптики прогнозируют в столице переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5 — 10 м/с.
Температура по области:
- ночью 6 — 11°С
- днем 18 — 23°С
В Киеве:
- ночью 9 — 11°С,
- днем 20 — 22°С
"Используйте это действительно уникальное метеочас максимально полезно, потому что потом все же пойдет настоящее лето с жарой и пожелтевшей травкой", — советует народный синоптик Наталья Диденко.
Пожарная опасность
По данным Украинского гидрометеорологического центра, погодные условия будут представлять угрозу для жителей, инфраструктуры и окружающей природной среды в северных, центральных, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Харьковской и Николаевской областях.
Напомним, перед выходными в Украину наконец-то придет долгожданное потепление. Синоптики с радостью докладывают, что температура воздуха прогреется до 20°С. В Украине будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью.