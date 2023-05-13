Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow На выходных тепло, но будет идти дождь: где будут осадки arrow

На выходных тепло, но будет идти дождь: где будут осадки

13 мая 2023 06:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
На выходных тепло, но будет идти дождь: где будут осадки
Женщина с зонтиком в парке. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

На выходные 13 — 14 мая в Украине будет тепло, без заморозков. В течение дня ожидается +17…+24 градуса.

В Укргидрометцентре говорят, что в субботу по Украине ожидается переменная облачность. Местами ожидаются дожди.

Читайте также:

Прогноз погоды по Украине

Синоптики прогнозируют в субботу, 13 мая, переменную облачность. Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура:

  • ночью по Украине 6 — 11°С тепла
  • на побережье морей ночью ожидается 9 — 14°С тепла
  • днем по Украине 18 — 23°С
  • на Закарпатье и Прикарпатье 14 — 19°С тепла днем,
  • на высокогорье Карпат ночью 0 — 5°С тепла, днем 6 — 11°С.
Прогноз погоды по Украине на 13 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды по Киевской области

Синоптики прогнозируют в столице переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5 — 10 м/с.

Температура по области:

  • ночью 6 — 11°С
  • днем 18 — 23°С

В Киеве:

  • ночью 9 — 11°С,
  • днем 20 — 22°С

"Используйте это действительно уникальное метеочас максимально полезно, потому что потом все же пойдет настоящее лето с жарой и пожелтевшей травкой", — советует народный синоптик Наталья Диденко.

Пожарная опасность

По данным Украинского гидрометеорологического центра, погодные условия будут представлять угрозу для жителей, инфраструктуры и окружающей природной среды в северных, центральных, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Харьковской и Николаевской областях.

Напомним, перед выходными в Украину наконец-то придет долгожданное потепление. Синоптики с радостью докладывают, что температура воздуха прогреется до 20°С. В Украине будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас