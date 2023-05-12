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Тільки тепло: синоптики оголосили про закінчення періоду заморозків

12 травня 2023 06:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики оголосили про закінчення періоду заморозків
В Україні квітнуть каштани. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Перед вихідними в Україну нарешті прийде довгоочікувате потепління. Синоптики з радістю повідомляють, що температура повітря прогріється до 20°. В Україні переважатиме суха погода з невеликою хмарністю.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру України.

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Погода по Україні

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 12 травня — без опадів, лише на північному сході країни вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура:

  • вночі 2 — 7° тепла,
  • на Закарпатті та узбережжі морів до 10°,
  • вдень 15 — 20°;
  • на високогір'ї Карпат вночі 0 — 5° тепла, вдень 7 — 12°.

12-го травня в більшості областей України протягом дня температура повітря становитиме +15+20 градусів.
Надалі — ще тепліше. 

Прогноз погоди по Україні. Фото: Український гідрометеоцентр

Втім, синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що ночі все ще холодні, попри те, що "атмосфера надавала нарешті заморозкам підсра…ків".

Погоду визначатиме антициклон, тому в більшості областей України істотних опадів не передбачаються. Хіба хвіст атмосферного фронту зачепить невеликими дощами північний схід та північ. 

Прогноз погоди по Україні. Фото: Facebook/Наталка Діденко

Погода у Києві та області

За даними синоптикині Наталки Діденко, у Києві також поступово теплішає. 

Завтра вже до +19, далі — вище. 

"У пʼятницю в столиці переважатиме суха погода, лише вдень може підбігти хмарність з парочкою крапель, але навряд чи це вплине на наше радісне відчуття — все ж нарешті йде тепло", — написала Наталка Діденко

Попередження про пожежну небезпеку 

Укргідрометцентр попереджає про про пожежну небезпеку по Україні. 

Як зазначається, 11 — 14 травня у північних, центральних, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Харківській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Укргідрометцентрі попереджають про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні гідрологічні явища

За даними Укргідрометцентру, 11 — 15 травня на Десні у Чернігівській області рівні води знижуватимуться на 1 — 10 см за добу зі зменшенням затоплення заплави та негативних наслідків від річкових вод:

  • на ділянці Десни Макошине — Чернігів продовжуватиметься поступове зменшення затоплення понижених територій навколо окремих сіл, порушення транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Корюківському районі та часткового затоплення територій міського пляжу у м. Чернігів, садово-дачної забудови, доріг на заплаві у м. Чернігів Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки)
  • на решті ділянок Десни вода поступово звільняє частково затоплені ділянки заплави річки у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області  (І рівень небезпеки).

11 — 15 травня на Верхньому Дніпрі в межах країни утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1 — 10 см за добу, зберігатиметься затоплення заплави та порушення транспортного сполучення у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки).

11 — 15 травня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій. Це може бути в населених пунктах на

  • Кременчуцькому,
  • Кам'янському,
  • Дніпровському,
  • Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (ІІ рівень небезпеки).
Попередження про небезпечні гідрологічні явища. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики обнадіяли прогнозом, коли в Україні відступить холод. Завершення цього тижня — п'ятниця, субота, неділя — відзначиться припиненням заморозків та відчутним потеплінням у денні години.

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