Якою буде погода в Україні 11 травня

Люди гуляють у парку в Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 11 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Температура повітря починає підвищуватися, однак заморозки закінчуються.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталія Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 11 травня

Сьогодні вдень невеликий короткочасний дощ очікується у східних областях України.

Вітер переважно північно-східний (у західних областях — південно-східний), 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде +1-6°. У більшості західних, північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Вдень температура повітря очікується +12-17°, а на Закарпатті до +21°. За прогнозом синоптиків, на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень +6-11°.

Прогноз погоди на 11 травня. Фото: Укргідрометцентр

Якою буде погода в Києві та області

Синоптики розповіли, що сьогодні в столиці та на Київщині очікується мінлива хмарність. Опадів не буде.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в Києві вночі +4-6°, вдень +15-17°. В області — вночі +1-6°, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, температура вдень +12-17°.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

"Найближчої ночі в багатьох областях України можливі заморозки", — зазначила народна синоптикиня.

Температура повітря +13-16°, у Карпатах — +9-11°, на сході — +9-11°.

Буде сухо та ясно вночі. Вдень очікується, що у східних та центральних регіонах буде волого, на сході — помірні дощі, без опадів — на півдні та на заході.

Завершення цього тижня — п'ятниця, субота, неділя — відзначиться припиненням заморозків та відчутним потеплінням у денні години.

Погода в Україні на 11 травня. Фото: Наталія Діденко

Нагадаємо, що протягом 10-12 травня у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.