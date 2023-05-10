Якою буде погода в Україні 11 травня

Люди та собака в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 11 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Температура повітря починає підвищуватися, однак заморозки продовжуються.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

Синоптики розповіли, що вдень невеликий короткочасний дощ очікується у східних областях України.

Вітер переважно північно-східний (у західних областях — південно-східний), 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде 1-6° тепла. У більшості західних, північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Вдень температура повітря очікується 12-17° тепла, а на Закарпатті до +21°. За прогнозом синоптиків, на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.

Прогноз погоди на 11 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Синоптики розповіли, що очікується мінлива хмарність. Опадів у Київській області не буде.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, температура вдень 12-17° тепла;

по Києву вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.

Попередження про пожежну небезпеку

Протягом 10-12 травня у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Україні спостерігається значне похолодання та нічні заморозки. Зовсім не весняна погода була спричинена надходженням арктичного повітря з півночі Європи. Вже до кінця тижня температура повітря повинна підвищитися.

Також ми писали, що сьогодні, 10 травня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. У деяких областях очікуються заморозки.