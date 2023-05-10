Якою буде погода в Україні 11 травня

В Україні стане тепліше, але заморозки продовжаться: прогноз погоди на завтра
Завтра, 11 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Температура повітря починає підвищуватися, однак заморозки продовжуються.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на завтра
Синоптики розповіли, що вдень невеликий короткочасний дощ очікується у східних областях України.
Вітер переважно північно-східний (у західних областях — південно-східний), 5-10 м/с.
Температура повітря вночі буде 1-6° тепла. У більшості західних, північних та центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Вдень температура повітря очікується 12-17° тепла, а на Закарпатті до +21°. За прогнозом синоптиків, на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.
Погода по Київській області
Синоптики розповіли, що очікується мінлива хмарність. Опадів у Київській області не буде.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, температура вдень 12-17° тепла;
- по Києву вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.
Попередження про пожежну небезпеку
Протягом 10-12 травня у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Харківській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, в Україні спостерігається значне похолодання та нічні заморозки. Зовсім не весняна погода була спричинена надходженням арктичного повітря з півночі Європи. Вже до кінця тижня температура повітря повинна підвищитися.
Також ми писали, що сьогодні, 10 травня, по всій території України буде хмарно, однак з проясненнями. У деяких областях очікуються заморозки.