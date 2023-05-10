Какой будет погода в Украине 11 мая

Люди и собака в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 11 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Температура воздуха начинает повышаться, однако заморозки продолжаются.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

Синоптики рассказали, что днем небольшой кратковременный дождь ожидается в восточных областях Украины.

Ветер преимущественно северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет 1-6° тепла. В большинстве западных, северных и центральных областей поверхности заморозки 0-5°. Днем температура воздуха ожидается 12-17 ° тепла, а в Закарпатье до +21 °. По прогнозу синоптиков, на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

Прогноз погоды на 11 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Синоптики рассказали, что ожидается переменная облачность. Осадков в Киевской области не будет.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; температура днем 12-17° тепла;

по Киеву ночью 4-6° тепла, днем 15-17°.

Предупреждение о пожарной опасности

В течение 10-12 мая в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, в Украине наблюдается значительное похолодание и ночные заморозки. Совершенно не весенняя погода была вызвана поступлением арктического воздуха с севера Европы. Уже к концу недели температура воздуха должна повыситься.

Также мы писали, что сегодня, 10 мая, по всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. В некоторых областях ожидаются заморозки.