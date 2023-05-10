Какой будет погода в Украине 11 мая

В Украине станет теплее, но заморозки продолжатся: прогноз погоды на завтра
Завтра, 11 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Температура воздуха начинает повышаться, однако заморозки продолжаются.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
Синоптики рассказали, что днем небольшой кратковременный дождь ожидается в восточных областях Украины.
Ветер преимущественно северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет 1-6° тепла. В большинстве западных, северных и центральных областей поверхности заморозки 0-5°. Днем температура воздуха ожидается 12-17 ° тепла, а в Закарпатье до +21 °. По прогнозу синоптиков, на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 6-11° тепла.
Погода в Киевской области
Синоптики рассказали, что ожидается переменная облачность. Осадков в Киевской области не будет.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; температура днем 12-17° тепла;
- по Киеву ночью 4-6° тепла, днем 15-17°.
Предупреждение о пожарной опасности
В течение 10-12 мая в северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, в Украине наблюдается значительное похолодание и ночные заморозки. Совершенно не весенняя погода была вызвана поступлением арктического воздуха с севера Европы. Уже к концу недели температура воздуха должна повыситься.
Также мы писали, что сегодня, 10 мая, по всей территории Украины будет облачно, однако с прояснениями. В некоторых областях ожидаются заморозки.