Какая будет погода в Украине 11 мая

Синоптики обнадежили прогнозом, когда в Украине отступит холод
Сегодня, 11 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Температура воздуха начинает повышаться, однако заморозки заканчиваются.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 11 мая
Днем небольшой кратковременный дождь ожидается в восточных областях Украины.
Ветер преимущественно северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет +1-6°. В большинстве западных, северных и центральных областей поверхности заморозки 0-5°. Днем температура воздуха ожидается +12-17°, а в Закарпатье до +21°. По прогнозу синоптиков, на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем +6-11°.
Какая будет погода в Киеве и области
Синоптики рассказали, что сегодня в столице и Киевской области ожидается переменная облачность. Осадков не будет.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве ночью +4-6°, днем +15-17°. В области — ночью +1-6°, на поверхности грунта заморозки 0-5°, температура днем +12-17°.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
"В ближайшую ночь во многих областях Украины возможны заморозки", — отметила народный синоптик.
Температура воздуха +13-16°, в Карпатах — +9-11°, на востоке — +9-11°.
Будет сухо и ясно ночью. Днем ожидается, что в восточных и центральных регионах будет влажно, на востоке — умеренные дожди, без осадков — на юге и западе.
Завершение этой недели — пятница, суббота, воскресенье — отметится прекращением заморозков и ощутимым потеплением в дневные часы.
Напомним, что в течение 10-12 мая в Северной, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.