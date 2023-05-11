Какая будет погода в Украине 11 мая

Люди гуляют по парку в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 11 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Температура воздуха начинает повышаться, однако заморозки заканчиваются.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 11 мая

Днем небольшой кратковременный дождь ожидается в восточных областях Украины.

Ветер преимущественно северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет +1-6°. В большинстве западных, северных и центральных областей поверхности заморозки 0-5°. Днем температура воздуха ожидается +12-17°, а в Закарпатье до +21°. По прогнозу синоптиков, на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем +6-11°.

Прогноз погоды на 11 мая. Фото: Укргидрометцентр

Какая будет погода в Киеве и области

Синоптики рассказали, что сегодня в столице и Киевской области ожидается переменная облачность. Осадков не будет.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью +4-6°, днем +15-17°. В области — ночью +1-6°, на поверхности грунта заморозки 0-5°, температура днем +12-17°.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

"В ближайшую ночь во многих областях Украины возможны заморозки", — отметила народный синоптик.

Температура воздуха +13-16°, в Карпатах — +9-11°, на востоке — +9-11°.

Будет сухо и ясно ночью. Днем ожидается, что в восточных и центральных регионах будет влажно, на востоке — умеренные дожди, без осадков — на юге и западе.

Завершение этой недели — пятница, суббота, воскресенье — отметится прекращением заморозков и ощутимым потеплением в дневные часы.

Погода в Украине на 11 мая. Фото: Наталья Диденко

Напомним, что в течение 10-12 мая в Северной, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.