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В Україну повертається весняне тепло: прогноз погоди на завтра

11 травня 2023 21:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Україну повертається весняне тепло: прогноз погоди на завтра
Завтра по всій території України очікується потепління. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Відзавтра в більшості областей України очікується тепла погода. Протягом дня температура повітря становитиме 15-20 градусів з позначкою плюс.

Про це пише народна синоптикиня Наталка Діденко та Укргідрометцентр

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Прогноз погоди в Україні на 12 травня

Завтра по всій території України очікується мінлива хмарність. Погоду визначатиме антициклон, тому в більшості областей України істотних опадів не передбачаються.

Лише на північному сході країни вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів до 10°, вдень 15-20°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.

Погода в Україні на завтра, 12 травня. Фото:  Укргідрометцентр

Якою буде погода на Київщині

В Укргідрометцентрі зазначають, що кияни та гості столиці теж спостерігатимуть хмарність і обійдуться без дощу. Наталка Діденко теж підтверджує цей факт.

"У Києві також поступово теплішає. Завтра вже до +19, далі  вище. У пʼятницю в столиці переважатиме суха погода, лише вдень може підбігти хмарність з парочкою крапель", — каже народна синоптикиня.

 

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області:

  • вночі 2-7° тепла,
  • вдень 15-20°. 

У Києві вночі 5-7° тепла, вдень 18-20°.

Попередження про пожежну небезпеку на Київщині

Укргідрометцентр попереджає про про пожежну небезпеку по Україні. 

Як зазначається, 11-14 травня у північних, центральних, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Харківській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Укргідрометцентрі попереджують про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики обнадіяли прогнозом, коли в Україні відступить холод

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