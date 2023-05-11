В Україну повертається весняне тепло: прогноз погоди на завтра
Відзавтра в більшості областей України очікується тепла погода. Протягом дня температура повітря становитиме 15-20 градусів з позначкою плюс.
Про це пише народна синоптикиня Наталка Діденко та Укргідрометцентр.
Прогноз погоди в Україні на 12 травня
Завтра по всій території України очікується мінлива хмарність. Погоду визначатиме антициклон, тому в більшості областей України істотних опадів не передбачаються.
Лише на північному сході країни вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 2-7° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів до 10°, вдень 15-20°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 7-12°.
Якою буде погода на Київщині
В Укргідрометцентрі зазначають, що кияни та гості столиці теж спостерігатимуть хмарність і обійдуться без дощу. Наталка Діденко теж підтверджує цей факт.
"У Києві також поступово теплішає. Завтра вже до +19, далі — вище. У пʼятницю в столиці переважатиме суха погода, лише вдень може підбігти хмарність з парочкою крапель", — каже народна синоптикиня.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області:
- вночі 2-7° тепла,
- вдень 15-20°.
У Києві вночі 5-7° тепла, вдень 18-20°.
Попередження про пожежну небезпеку на Київщині
Укргідрометцентр попереджає про про пожежну небезпеку по Україні.
Як зазначається, 11-14 травня у північних, центральних, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Харківській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики обнадіяли прогнозом, коли в Україні відступить холод.