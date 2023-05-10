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Синоптикиня спрогнозувала завершення "параду заморозків"

10 травня 2023 21:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 11 травня - в яких регіонах очікуватиме заморозків
Прогноз погоди в Україні на 11 травня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У четвер, 11 травня, очікується холодна погода. Щобільше, у деяких регіонах очікуються заморозки.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 11 травня

"Найближчої ночі в багатьох областях України можливі заморозки", — сказала вона.

Температура повітря:

  • +13…+16 градусів;
  • у Карпатах — +9…+11 градусів;
  • на сході — +9 ... +11 градусів;
  • у Києві — +15 градусів.

Буде сухо та ясно вночі. Вдень очікується:

  • у східних та центральних регіонах буде волого;
  • на сході — помірні дощі;
  • У Києві — невеликий дощ;
  • без опадів — на півдні та на заході.
Погода в Україні на 11 травня
Погода в Україні на 11 травня. Фото: Наталія Діденко

Погода по містах України

У містах України очікується така температура повітря:

  • Харків — +4 ... +13 градусів;
  • Дніпро — +4 ... +14 градусів;
  • Одеса — +7 ... +14 градусів;
  • Донецьк — +4 ... +12 градусів;
  • Львів — +2 ... +13 градусів;
  • Миколаїв — +5 ... +15 градусів;
  • Полтава — +3 ... +13 градусів;
  • Тернопіль — +3 ... +13 градусів.

Нагадаємо, що завтра, 11 травня, на всій території України очікується мінлива хмарність. Температура повітря починає підвищуватися, проте заморозки продовжуються.

Синоптики Укргідрометцентру розповіли, що вдень невеликий короткочасний дощ очікується у східних областях України.

Вітер переважно північно-східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде 1-6 ° тепла. У більшості західних, північних та центральних областей поверхні заморозки 0-5°. Вдень температура повітря очікується 12-17° тепла, а на Закарпатті до +21°. За прогнозом синоптиків, на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.

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