Погода в Україні на 11 травня - в яких регіонах очікуватиме заморозків

Прогноз погоди в Україні на 11 травня. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 11 травня, очікується холодна погода. Щобільше, у деяких регіонах очікуються заморозки.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

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Погода в Україні на 11 травня

"Найближчої ночі в багатьох областях України можливі заморозки", — сказала вона.

Температура повітря:

+13…+16 градусів;

у Карпатах — +9…+11 градусів;

на сході — +9 ... +11 градусів;

у Києві — +15 градусів.

Буде сухо та ясно вночі. Вдень очікується:

у східних та центральних регіонах буде волого;

на сході — помірні дощі;

У Києві — невеликий дощ;

без опадів — на півдні та на заході.

Погода в Україні на 11 травня. Фото: Наталія Діденко

Погода по містах України

У містах України очікується така температура повітря:

Харків — +4 ... +13 градусів;

Дніпро — +4 ... +14 градусів;

Одеса — +7 ... +14 градусів;

Донецьк — +4 ... +12 градусів;

Львів — +2 ... +13 градусів;

Миколаїв — +5 ... +15 градусів;

Полтава — +3 ... +13 градусів;

Тернопіль — +3 ... +13 градусів.

Нагадаємо, що завтра, 11 травня, на всій території України очікується мінлива хмарність. Температура повітря починає підвищуватися, проте заморозки продовжуються.

Синоптики Укргідрометцентру розповіли, що вдень невеликий короткочасний дощ очікується у східних областях України.

Вітер переважно північно-східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с.

Температура повітря вночі буде 1-6 ° тепла. У більшості західних, північних та центральних областей поверхні заморозки 0-5°. Вдень температура повітря очікується 12-17° тепла, а на Закарпатті до +21°. За прогнозом синоптиків, на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.