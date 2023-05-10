Погода в Україні на 11 травня - в яких регіонах очікуватиме заморозків

Синоптикиня спрогнозувала завершення "параду заморозків"
У четвер, 11 травня, очікується холодна погода. Щобільше, у деяких регіонах очікуються заморозки.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Погода в Україні на 11 травня
"Найближчої ночі в багатьох областях України можливі заморозки", — сказала вона.
Температура повітря:
- +13…+16 градусів;
- у Карпатах — +9…+11 градусів;
- на сході — +9 ... +11 градусів;
- у Києві — +15 градусів.
Буде сухо та ясно вночі. Вдень очікується:
- у східних та центральних регіонах буде волого;
- на сході — помірні дощі;
- У Києві — невеликий дощ;
- без опадів — на півдні та на заході.
Погода по містах України
У містах України очікується така температура повітря:
- Харків — +4 ... +13 градусів;
- Дніпро — +4 ... +14 градусів;
- Одеса — +7 ... +14 градусів;
- Донецьк — +4 ... +12 градусів;
- Львів — +2 ... +13 градусів;
- Миколаїв — +5 ... +15 градусів;
- Полтава — +3 ... +13 градусів;
- Тернопіль — +3 ... +13 градусів.
Нагадаємо, що завтра, 11 травня, на всій території України очікується мінлива хмарність. Температура повітря починає підвищуватися, проте заморозки продовжуються.
Синоптики Укргідрометцентру розповіли, що вдень невеликий короткочасний дощ очікується у східних областях України.
Вітер переважно північно-східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с.
Температура повітря вночі буде 1-6 ° тепла. У більшості західних, північних та центральних областей поверхні заморозки 0-5°. Вдень температура повітря очікується 12-17° тепла, а на Закарпатті до +21°. За прогнозом синоптиків, на високогір'ї Карпат вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.