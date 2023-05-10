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Синоптик спрогнозировала завершение "парада заморозков"

10 мая 2023 21:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 11 мая - в каких регионах ожидать заморозков
Прогноз погоды в Украине на 11 мая. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В четверг, 11 мая, ожидается холодная погода. Более того, в некоторых регионах ожидаются заморозки.

Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко.

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Погода в Украине на 11 мая

"В ближайшую ночь во многих областях Украины вероятны заморозки", — сказала она.

Температура воздуха:

  • +13…+16 градусов;
  • в Карпатах - +9…+11 градусов;
  • на востоке — +9…+11 градусов;
  • в Киеве — +15 градусов.

Будет сухо и ясно ночью. Днем ожидается:

  • в восточных и центральных регионах будет влажно;
  • на востоке — умеренные дожди;
  • В Киеве — небольшой дождь;
  • без осадков — на юге и на западе.
Погода в Украине на 11 мая
Погода в Украине на 11 мая. Фото: Наталия Диденко

Погода по городам Украины

В городах Украины ожидается следующая температура воздуха:

  • Харьков — +4…+13 градусов;
  • Днепр — +4…+14 градусов;
  • Одесса — +7…+14 градусов;
  • Донецк — +4…+12 градусов;
  • Львов — +2…+13 градусов;
  • Николаев —+5…+15 градусов;
  • Полтава —  +3…+13 градусов;
  • Тернополь — +3...+13 градусов.

Напомним, что завтра, 11 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Температура воздуха начинает повышаться, однако заморозки продолжаются.

Синоптики Укргидрометцентра рассказали, что днем небольшой кратковременный дождь ожидается в восточных областях Украины.

Ветер преимущественно северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет 1-6° тепла. В большинстве западных, северных и центральных областей поверхности заморозки 0-5°. Днем температура воздуха ожидается 12-17° тепла, а в Закарпатье до +21°. По прогнозу синоптиков, на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

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