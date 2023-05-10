Погода в Украине на 11 мая - в каких регионах ожидать заморозков

Синоптик спрогнозировала завершение "парада заморозков"
В четверг, 11 мая, ожидается холодная погода. Более того, в некоторых регионах ожидаются заморозки.
Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко.
Погода в Украине на 11 мая
"В ближайшую ночь во многих областях Украины вероятны заморозки", — сказала она.
Температура воздуха:
- +13…+16 градусов;
- в Карпатах - +9…+11 градусов;
- на востоке — +9…+11 градусов;
- в Киеве — +15 градусов.
Будет сухо и ясно ночью. Днем ожидается:
- в восточных и центральных регионах будет влажно;
- на востоке — умеренные дожди;
- В Киеве — небольшой дождь;
- без осадков — на юге и на западе.
Погода по городам Украины
В городах Украины ожидается следующая температура воздуха:
- Харьков — +4…+13 градусов;
- Днепр — +4…+14 градусов;
- Одесса — +7…+14 градусов;
- Донецк — +4…+12 градусов;
- Львов — +2…+13 градусов;
- Николаев —+5…+15 градусов;
- Полтава — +3…+13 градусов;
- Тернополь — +3...+13 градусов.
Напомним, что завтра, 11 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Температура воздуха начинает повышаться, однако заморозки продолжаются.
Синоптики Укргидрометцентра рассказали, что днем небольшой кратковременный дождь ожидается в восточных областях Украины.
Ветер преимущественно северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет 1-6° тепла. В большинстве западных, северных и центральных областей поверхности заморозки 0-5°. Днем температура воздуха ожидается 12-17° тепла, а в Закарпатье до +21°. По прогнозу синоптиков, на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 6-11° тепла.