Погода в Украине на 11 мая - в каких регионах ожидать заморозков

Прогноз погоды в Украине на 11 мая. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 11 мая, ожидается холодная погода. Более того, в некоторых регионах ожидаются заморозки.

Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко.

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Погода в Украине на 11 мая

"В ближайшую ночь во многих областях Украины вероятны заморозки", — сказала она.

Температура воздуха:

+13…+16 градусов;

в Карпатах - +9…+11 градусов;

на востоке — +9…+11 градусов;

в Киеве — +15 градусов.

Будет сухо и ясно ночью. Днем ожидается:

в восточных и центральных регионах будет влажно;

на востоке — умеренные дожди;

В Киеве — небольшой дождь;

без осадков — на юге и на западе.

Погода в Украине на 11 мая. Фото: Наталия Диденко

Погода по городам Украины

В городах Украины ожидается следующая температура воздуха:

Харьков — +4…+13 градусов;

Днепр — +4…+14 градусов;

Одесса — +7…+14 градусов;

Донецк — +4…+12 градусов;

Львов — +2…+13 градусов;

Николаев —+5…+15 градусов;

Полтава — +3…+13 градусов;

Тернополь — +3...+13 градусов.

Напомним, что завтра, 11 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Температура воздуха начинает повышаться, однако заморозки продолжаются.

Синоптики Укргидрометцентра рассказали, что днем небольшой кратковременный дождь ожидается в восточных областях Украины.

Ветер преимущественно северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет 1-6° тепла. В большинстве западных, северных и центральных областей поверхности заморозки 0-5°. Днем температура воздуха ожидается 12-17° тепла, а в Закарпатье до +21°. По прогнозу синоптиков, на высокогорье Карпат ночью около 0°, днем 6-11° тепла.