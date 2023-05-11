В Украину возвращается весеннее тепло: прогноз погоды на завтра

Завтра по всей территории Украины ожидается потепление. Фото: Новини.LIVE

С завтрашнего дня в большинстве областей Украины ожидается теплая погода. В течение дня температура воздуха будет составлять 15-20 градусов с отметкой плюс.

Об этом пишет народный синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине на 12 мая

Завтра по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Погода будет определять антициклон, поэтому в большинстве областей Украины существенных осадков не предусматриваются.

Лишь на северо-востоке страны днем небольшой кратковременный дождь.

Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, в Закарпатье и побережье морей до 10°, днем 15-20°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.

Погода в Украине на завтра, 12 мая. Фото: Укргидрометцентр

Какой будет погода на Киевщине

В Укргидрометцентре отмечают, что киевляне и гости столицы будут наблюдать облачность и обойдутся без дождя. Наталья Диденко тоже подтверждает этот факт.

"В Киеве также постепенно теплеет. Завтра уже до +19, дальше — выше. В пятницу в столице будет преобладать сухая погода, только днем может подбежать облачность с парочкой капель", — говорит народный синоптик.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области:

ночью 2-7° тепла,

днем 15-20°.

В Киеве ночью 5-7° тепла, днем 18-20°.

Предупреждение о пожарной опасности в Киевской области

Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности по Украине.

Как отмечается, 11-14 мая в северных, центральных, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Харьковской и Николаевской областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Укргидрометцентре предупреждают о пожарной опасности Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее мы писали, что синоптики обнадежили прогнозом, когда в Украине отступит холод.