В Украину возвращается весеннее тепло: прогноз погоды на завтра
С завтрашнего дня в большинстве областей Украины ожидается теплая погода. В течение дня температура воздуха будет составлять 15-20 градусов с отметкой плюс.
Об этом пишет народный синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.
Прогноз погоды в Украине на 12 мая
Завтра по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Погода будет определять антициклон, поэтому в большинстве областей Украины существенных осадков не предусматриваются.
Лишь на северо-востоке страны днем небольшой кратковременный дождь.
Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, в Закарпатье и побережье морей до 10°, днем 15-20°; на высокогорье Карпат ночью 0-5° тепла, днем 7-12°.
Какой будет погода на Киевщине
В Укргидрометцентре отмечают, что киевляне и гости столицы будут наблюдать облачность и обойдутся без дождя. Наталья Диденко тоже подтверждает этот факт.
"В Киеве также постепенно теплеет. Завтра уже до +19, дальше — выше. В пятницу в столице будет преобладать сухая погода, только днем может подбежать облачность с парочкой капель", — говорит народный синоптик.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области:
- ночью 2-7° тепла,
- днем 15-20°.
В Киеве ночью 5-7° тепла, днем 18-20°.
Предупреждение о пожарной опасности в Киевской области
Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности по Украине.
Как отмечается, 11-14 мая в северных, центральных, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Харьковской и Николаевской областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, ранее мы писали, что синоптики обнадежили прогнозом, когда в Украине отступит холод.