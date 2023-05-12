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Только тепло: синоптики объявили об окончании периода заморозков

12 мая 2023 06:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики объявили об окончании периода заморозков
В Украине цветут каштаны. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Перед выходными в Украину наконец-то придет долгожданное потепление. Синоптики с радостью сообщают, что температура воздуха прогреется до 20°. В Украине будет преобладать сухая погода с небольшой облачностью.

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра Украины.

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Погода по Украине

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 12 мая — без осадков, лишь на северо-востоке страны днем небольшой кратковременный дождь.

Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 5 — 10 м/с.

Температура:

  • ночью 2 — 7° тепла,
  • на Закарпатье и побережье морей до 10°,
  • днем 15 — 20 °;
  • на высокогорье Карпат ночью 0 — 5° тепла, днем 7 — 12°.

12 мая в большинстве областей Украины в течение дня температура воздуха будет составлять +15+20 градусов.
В дальнейшем — еще теплее.

Прогноз погоды по Украине. Фото: Украинский гидрометеоцентр

Впрочем, синоптик Наталья Диденко предупреждает, что ночи все еще холодные, несмотря на то, что "атмосфера придавала наконец заморозкам подсра…ков".

Погоду будет определять антициклон, поэтому в большинстве областей Украины существенных осадков не предусматриваются. Разве хвост атмосферного фронта заденет небольшими дождями северо-восток и север.

Прогноз погоды по Украине. Фото: Facebook/Наталья Диденко

Погода в Киеве и области

По данным синоптика Натальи Диденко, в Киеве также постепенно теплеет.

Завтра уже до +19, дальше — выше.

"В пятницу в столице будет преобладать сухая погода, только днем может подбежать облачность с парочкой капель, но вряд ли это повлияет на наше радостное чувство — все-таки наконец-то идет тепло", — написала Наталья Диденко.

Предупреждение о пожарной опасности

Укргидрометцентр предупреждает о пожарной опасности по Украине.

Как отмечается, 11 — 14 мая в северных, центральных, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Харьковской и Николаевской областях преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Укргидрометцентре предупреждают о пожарной опасности Фото: Укргидрометцентр

Опасные гидрологические явления

По данным Укргидрометцентра, 11 — 15 мая на Десне в Черниговской области уровни воды будут снижаться на 1 — 10 см в сутки с уменьшением затопления поймы и негативных последствий от речных вод:

  • на участке Десны Макошине — Чернигов будет продолжаться постепенное уменьшение затопления пониженных территорий вокруг отдельных сел, нарушение транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Корюковском районе и частичное затопление территорий городского пляжа в Чернигове, садово-дачной застройки, дорог на залив. области (II уровень опасности)
  • на остальных участках Десны вода постепенно освобождает частично затопленные участки поймы реки в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области (ІІ уровень опасности).

11 — 15 мая на Верхнем Днепре в пределах страны будут удерживаться высокие уровни воды с тенденцией снижения на 1 — 10 см в сутки, сохраняться затопление поймы и нарушение транспортного сообщения в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности).

11 — 15 мая, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий. Это может быть в населенных пунктах на:

  • Кременчугском,
  • Каменском,
  • Днепровском,
  • Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях (II уровень опасности).
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики обнадежили прогнозом, когда в Украине отступит холод. Завершение этой недели — пятница, суббота, воскресенье — отметится прекращением заморозков и ощутимым потеплением в дневные часы.

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