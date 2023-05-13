Якою буде погода в Україні 14 травня

Дерево та люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 14 травня, по всій Україні буде мінлива хмарність. У деяких частинах країни очікується дощ, однак температура повітря продовжує підвищуватися.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на завтра

За прогнозом синоптиків, вночі опадів не передбачається. Вдень на Лівобережжі України, у Волинський, Рівненській області та в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, а також гроза.

Вітер переважно північно-західний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі буде +6-11°, а на узбережжі морів — +10-15°. Вдень варто очікувати +19-24°.

У Карпатах вночі від +4° до 1° морозу, а вдень +11-16°.

Погода в Україні 14 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Синоптики розповіли, що очікується мінлива хмарність. Опадів по Київській області не буде.

Вітер північно-західний, 3-5 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +6-11°, вдень +19-24°;

у Києві вночі +9-11°, вдень +21-23°.

Нагадаємо, на вихідні 13-14 травня в Україні нарешті буде тепло, без заморозків. Протягом дня очікується +17...+24 градуси.

Також ми писали, що в суботу на одеситів чекає теплий, але хмарний день. Температура морської води вже прогрілась до +14 градусів.

Додамо, кліматологи стверджують, комбінація кліматичних циклів та антропогенної зміни кліматичних умов, ймовірно, сильно вплине на наступний рік. Експерти зазначили, що подвійний удар зробить наступний рік на планеті Земля найтеплішим за всю історію спостерігання.