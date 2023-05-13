Какой будет погода в Украине 14 мая

Тепло порадует украинцев, однако дожди продолжатся: прогноз погоды на завтра
Завтра, 14 мая, по всей Украине переменная облачность. В некоторых частях страны ожидается дождь, но температура воздуха продолжает повышаться.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды на завтра
По прогнозу синоптиков, ночью осадков не ожидается. Днем на Левобережье Украины, Волынской, Ровенской области и Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, а также гроза.
Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью будет +6-11°, а на побережье морей — +10-15°. Днем следует ожидать +19-24°.
В Карпатах ночью от +4° до 1° мороза, а днем +11-16°.
Погода в Киевской области
Синоптики рассказали, что ожидается переменная облачность. Осадков по Киевской области не будет.
Ветер северо-западный, 3-5 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +6-11°, днем +19-24°;
- в Киеве ночью +9-11°, днем +21-23 °.
Напомним, на выходные 13-14 мая в Украине наконец-то будет тепло, без заморозков. В течение дня ожидается +17…+24 градуса.
Также мы писали, что в субботу одесситов ждет теплый, но облачный день. Температура морской воды уже прогрелась до +14 градусов.
Добавим, климатологи утверждают, что комбинация климатических циклов и антропогенного изменения климатических условий, вероятно, сильно повлияет на следующий год. Эксперты отметили, что двойной удар нанесет следующий год на планете Земля самым теплым за всю историю наблюдения.