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Тепло порадует украинцев, однако дожди продолжатся: прогноз погоды на завтра

13 мая 2023 17:42
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какой будет погода в Украине 14 мая
Дерево и люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 14 мая, по всей Украине переменная облачность. В некоторых частях страны ожидается дождь, но температура воздуха продолжает повышаться.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на завтра

По прогнозу синоптиков, ночью осадков не ожидается. Днем на Левобережье Украины, Волынской, Ровенской области и Карпатах местами небольшой кратковременный дождь, а также гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, в западных областях юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью будет +6-11°, а на побережье морей — +10-15°. Днем следует ожидать +19-24°.

В Карпатах ночью от +4° до 1° мороза, а днем +11-16°.

Погода 14 мая
Погода в Украине 14 мая. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Синоптики рассказали, что ожидается переменная облачность. Осадков по Киевской области не будет.

Ветер северо-западный, 3-5 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +6-11°, днем +19-24°;
  • в Киеве ночью +9-11°, днем +21-23 °.

Напомним, на выходные 13-14 мая в Украине наконец-то будет тепло, без заморозков. В течение дня ожидается +17…+24 градуса.

Также мы писали, что в субботу одесситов ждет теплый, но облачный день. Температура морской воды уже прогрелась до +14 градусов.

Добавим, климатологи утверждают, что комбинация климатических циклов и антропогенного изменения климатических условий, вероятно, сильно повлияет на следующий год. Эксперты отметили, что двойной удар нанесет следующий год на планете Земля самым теплым за всю историю наблюдения.

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