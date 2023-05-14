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Літня спека наближається: якою буде завтра погода в Україні

14 травня 2023 17:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Україні 15 травня
Люди у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 15 травня, в Україні буде по-справжньому тепло. У деяких частинах країни очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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За прогнозом синоптиків, вночі в Карпатському регіоні, вдень у західних областях буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі, а також грози. Пориви вітру 15-20 м/с.

На решті території України мінлива хмарність. Істотних опадів не передбачається. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі +8-13°, вдень +20-25°, на крайньому заході +16-19°, а на високогір'ї Карпат очікується вночі +3-8° тепла, вдень +9-14°.

Погода 15 мая
Погода в Україні 15 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Синоптики розповіли, що буде мінлива хмарність. Істотних опадів не передбачається. 

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі +8-13°, вдень +20-25°;
  • у Києві вночі +11-13°, вдень +22-24°.

Нагадаємо, сьогодні, в неділю синоптики прогнозують потепління в Одесі. Температура морської води вже прогрілась до +15 градусів. 

Також ми писали, що 14 травня, по всій Україні буде мінлива хмарність. У деяких частинах країни очікується дощ, однак температура повітря продовжує підвищуватися.

Додамо, кліматологи стверджують, комбінація кліматичних циклів та антропогенної зміни кліматичних умов, ймовірно, сильно вплине на наступний рік. Експерти зазначили, що подвійний удар зробить наступний рік на планеті Земля найтеплішим за всю історію спостерігання.

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