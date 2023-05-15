Украинцев предупредили о пожарной опасности

Сотрудники ГСЧС тушат пожар в лесу. Фото: ГСЧС

Украинские синоптики объявили почти по всей территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такой опасности не будет разве, что на западе страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Пожарная опасность

"В период с 14 по 17 мая в северных, центральных, южных и восточных регионах, а также в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в официальном предупреждении.

Специалисты настоятельно рекомендуют жителям и гостям этих регионов быть максимально осторожными и предпринять все возможные меры предосторожности, чтобы минимизировать риск пожара. Важно помнить о безопасности, особенно в условиях высокой пожарной опасности, и следить за актуальной информацией о погодных условиях в своем регионе.

Напомним, что 15 мая в Украине будет по-настоящему тепло. В некоторых частях страны ожидаются кратковременные дожди. По прогнозу синоптиков, ночью в Карпатском регионе, днем в западных областях облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, а также грозы. Порывы ветра 15-20 м/с.