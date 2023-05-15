Украинцев предупредили о пожарной опасности
Украинские синоптики объявили почти по всей территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такой опасности не будет разве, что на западе страны.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Пожарная опасность
"В период с 14 по 17 мая в северных, центральных, южных и восточных регионах, а также в Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в официальном предупреждении.
Специалисты настоятельно рекомендуют жителям и гостям этих регионов быть максимально осторожными и предпринять все возможные меры предосторожности, чтобы минимизировать риск пожара. Важно помнить о безопасности, особенно в условиях высокой пожарной опасности, и следить за актуальной информацией о погодных условиях в своем регионе.
Напомним, что 15 мая в Украине будет по-настоящему тепло. В некоторых частях страны ожидаются кратковременные дожди. По прогнозу синоптиков, ночью в Карпатском регионе, днем в западных областях облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, а также грозы. Порывы ветра 15-20 м/с.