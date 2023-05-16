Зливи, грози, сильний вітер: яким областям не пощастить у вівторок
16 травня по всій території України очікується мінлива хмарність. У західних областях очікуються короткочасні дощі. Загалом дощі та грози у найближчі три доби пануватимуть у західних областях України.
Про це розповіли в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 16 травня
За прогнозами синоптиків, у західних областях України можливі короткочасні дощі, місцями навіть грози. На решті території без істотних опадів.
Упродовж дня, 16 травня, в Україні буде південний та південно-східний вітер, 5 — 10 м/с. У західних областях місцями пориви 15 — 20 м/с.
Температура вночі 8 — 13°, вдень 18 — 23°, у південній частині до 25°; на високогір'ї Карпат вночі 4 — 9° тепла, вдень 9 — 14°.
Прогноз погоди по Києву та області
Як повідомляють синоптики, у Київській області очікується мінлива хмарність, проте без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с.
Температура по області:
- вночі 8 — 13°;
- вдень 18 — 23°.
У самій столиці:
- вночі 11 — 13°;
- вдень 20 — 22°.
"Істотні опади — навряд, хіба з'явиться більше хмар та місцями можливий невеликий дощ", — розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.
Вона додала, що у столиці очікується поривчастий вітер південно-східного походження.
Пожежна небезпека по Київщині
16 — 18 травня по Київській області та Києву надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, українські синоптики оголосили майже по всій території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки протягом 14 — 17 травня. Такої небезпеки не буде хіба що на заході країни.