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Зливи, грози, сильний вітер: яким областям не пощастить у вівторок

16 травня 2023 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Зливи, грози, сильний вітер: яким областям не пощастить у вівторок
Жінка з парасолькою. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

16 травня по всій території України очікується мінлива хмарність. У західних областях очікуються короткочасні дощі. Загалом дощі та грози у найближчі три доби пануватимуть у західних областях України.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 16 травня

За прогнозами синоптиків, у західних областях України можливі короткочасні дощі, місцями навіть грози. На решті території без істотних опадів.

Упродовж дня, 16 травня, в Україні буде південний та південно-східний вітер, 5 — 10 м/с. У  західних областях місцями пориви 15 — 20 м/с.

Прогноз погоди в Україні 16 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі 8 — 13°, вдень 18 — 23°, у південній частині до 25°; на високогір'ї Карпат вночі 4 — 9° тепла, вдень 9 — 14°.

Прогноз погоди по Києву та області

Як повідомляють синоптики, у Київській області очікується мінлива хмарність, проте без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с.

Температура по області:

  • вночі 8 — 13°;
  • вдень 18 — 23°.

У самій столиці:

  • вночі 11 — 13°;
  • вдень 20 — 22°.
Погода в Україні 16 травня. Фото: facebook.com/tala.didenko

"Істотні опади — навряд, хіба з'явиться більше хмар та місцями можливий невеликий дощ", — розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко

Вона додала, що у столиці очікується поривчастий вітер південно-східного походження.

Пожежна небезпека по Київщині

16 — 18 травня по Київській області та Києву надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, українські синоптики оголосили майже по всій території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки протягом 14 — 17 травня. Такої небезпеки не буде хіба що на заході країни.

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