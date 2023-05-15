Якою буде погода в Україні 16 травня

Люди у Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 16 травня, у більшості областей України буде тепло. У деяких частинах очікується тимчасове зниження температури.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на завтра

За прогнозом синоптикині, в більшості областей України денна максимальна температура буде +20+26 градусів. На півночі очікується до +18+22 градусів.

Завтра, 16 травня, у західних областях, подекуди на півночі, в Приазов'ї, у Полтавській та Черкаській областях можливі короткочасні дощі.

На решті території країни опадів не передбачається.

Вітер переважно південний та південно-східний, помірний, часом поривчастий.

Погода у Києві

У столиці України температура повітря знизиться до +20 градусів.

"Істотні опади — навряд, хіба з'явиться більше хмар та місцями можливий невеликий дощ", — розповіла Діденко.

Вона додала, що у столиці очікується поривчастий вітер південно-східного походження.

Погода в Україні 16 травня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, упродовж дня, 16 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У західних областях очікуються короткочасні дощі.

Також ми писали, що українські синоптики оголосили майже по всій території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такої небезпеки не буде хіба що на заході країни.