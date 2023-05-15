Якою буде погода в Україні 16 травня

В Україну завтра прийде літня спека та похолодання одночасно: яким регіонам "не пощастить"
Завтра, 16 травня, у більшості областей України буде тепло. У деяких частинах очікується тимчасове зниження температури.
Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на завтра
За прогнозом синоптикині, в більшості областей України денна максимальна температура буде +20+26 градусів. На півночі очікується до +18+22 градусів.
Завтра, 16 травня, у західних областях, подекуди на півночі, в Приазов'ї, у Полтавській та Черкаській областях можливі короткочасні дощі.
На решті території країни опадів не передбачається.
Вітер переважно південний та південно-східний, помірний, часом поривчастий.
Погода у Києві
У столиці України температура повітря знизиться до +20 градусів.
"Істотні опади — навряд, хіба з'явиться більше хмар та місцями можливий невеликий дощ", — розповіла Діденко.
Вона додала, що у столиці очікується поривчастий вітер південно-східного походження.
Нагадаємо, упродовж дня, 16 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У західних областях очікуються короткочасні дощі.
Також ми писали, що українські синоптики оголосили майже по всій території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такої небезпеки не буде хіба що на заході країни.