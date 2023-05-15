Какой будет погода в Украине 16 мая

В Украину завтра придет летняя жара и похолодание одновременно: каким регионам "не повезет"
Завтра, 16 мая, в большинстве областей Украины будет тепло. В некоторых частях ожидается временное понижение температуры.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на завтра
По прогнозу синоптика, в большинстве областей Украины дневная максимальная температура будет +20+26 градусов. На севере ожидается до +18+22 градусов.
Завтра, 16 мая, в западных областях, на севере, в Приазовье, в Полтавской и Черкасской областях возможны кратковременные дожди.
На остальной территории страны осадков не предвидится.
Ветер преимущественно южный и юго-восточный, умеренный, временами порывистый.
Погода в Киеве
В столице Украины температура воздуха снизится до +20 градусов.
"Существенные осадки — вряд ли, разве появится больше облаков и местами возможен небольшой дождь", — рассказала Диденко.
Она добавила, что в столице ожидается порывистый ветер юго-восточного происхождения.
Напомним, в течение дня, 16 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В западных областях ожидаются кратковременные дожди.
Также мы писали, что украинские синоптики объявили почти на всей территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такой опасности не будет разве что на западе страны.