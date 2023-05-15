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В Украину завтра придет летняя жара и похолодание одновременно: каким регионам "не повезет"

15 мая 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какой будет погода в Украине 16 мая
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 16 мая, в большинстве областей Украины будет тепло. В некоторых частях ожидается временное понижение температуры.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

По прогнозу синоптика, в большинстве областей Украины дневная максимальная температура будет +20+26 градусов. На севере ожидается до +18+22 градусов.

Завтра, 16 мая, в западных областях, на севере, в Приазовье, в Полтавской и Черкасской областях возможны кратковременные дожди.

На остальной территории страны осадков не предвидится.

Ветер преимущественно южный и юго-восточный, умеренный, временами порывистый.

Погода в Киеве

В столице Украины температура воздуха снизится до +20 градусов.

"Существенные осадки — вряд ли, разве появится больше облаков и местами возможен небольшой дождь", — рассказала Диденко.

Она добавила, что в столице ожидается порывистый ветер юго-восточного происхождения.

Погода 16 мая
Погода в Украине 16 мая. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, в течение дня, 16 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В западных областях ожидаются кратковременные дожди.

Также мы писали, что украинские синоптики объявили почти на всей территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности. Такой опасности не будет разве что на западе страны.

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