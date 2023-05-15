Зливи та сильний вітер — синоптики розповіли в яких областях дощитиме 16 травня

Люди гуляють під дощем. Фото: freepik

Упродовж дня, 16 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У західних областях очікуються короткочасні дощі.

Про це розповіли в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 16 травня

За прогнозами синоптиків, у західних областях України можливі короткочасні дощі, місцями навіть грози. На решті території без істотних опадів.

Упродовж дня, 16 травня, в Україні буде південний та південно-східний вітер, 5-10 м/с. У західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°, у південній частині до 25°; на високогір'ї Карпат вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°.

Прогноз погоди в Україні 16 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди по Київщині на 16 травня

У вівторок, 16 травня, у Київській області очікується мінлива хмарність, проте без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, а температура по області вночі 8-13°, вдень 18-23°. У самій столиці вночі 11-13°, вдень 20-22°.

Небезпечні гідрологічні явища в Україні 16 травня

Упродовж 15-18 травня, внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області (III рівень небезпеки — червоний).

Також внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, утримуватиметься затоплення заплавних територій, понижених ділянок в окремих населених пунктах на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (II рівень небезпеки — помаранчевий).

Окрім того, 15-18 травня на р. Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення понижених прирічкових територій (І рівень небезпеки — жовтий).

15-18 травня на Верхньому Дніпрі в межах країни утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1-10 см за добу, зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення ряду прирічкових сіл та часткове затоплення територій окремих населених пунктів у Чернігівському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки — помаранчевий).

Також цими днями на Десні рівні води знижуватимуться на 1-10 см за добу зі зменшенням затоплення заплави та негативних наслідків від річкових вод:

на ділянці Десни Макошине — Чернігів продовжуватиметься поступове зменшення затоплення понижених прирічкових територій, порушення транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Корюківському районі та часткового затоплення територій міського пляжу у Чернігові, садово-дачної забудови, доріг на заплаві у м. Чернігів Чернігівської області;

на решті ділянок Десни вода поступово звільняє частково затоплені ділянки заплави річки у Корюківському, Чернігівському районах Чернігівської області та на понижених ділянок заплави нижче поста Літки у Броварському районі Київської області.

Небезпечні гідрологічні явища в Україні 16 травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, українські синоптики оголосили майже по всій території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки впродовж 14-17 травня. Такої небезпеки не буде хіба що на заході країни.