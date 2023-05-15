Ливни и сильный ветер — синоптики рассказали в каких областях будет дождь 16 мая

Люди гуляют в дождь. Фото: freepik

В течение дня, 16 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В западных областях ожидаются кратковременные дожди.

Об этом рассказали в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 16 мая

По прогнозам синоптиков, в западных областях Украины возможны кратковременные дожди, местами даже грозы. На остальной территории без существенных осадков.

В течение дня, 16 мая, на Украине будет южный и юго-восточный ветер, 5-10 м/с. В западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 18-23°, в южной части до 25°; на высокогорье Карпат ночью 4-9° тепла, днем 9-14°.

Прогноз погоды в Украине 16 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды по Киевской области на 16 мая

Во вторник, 16 мая, в Киевской области ожидается переменная облачность, однако без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, а температура по области ночью 8-13°, днем 18-23°. В самой столице ночью 11-13°, днем 20-22°.

Опасные гидрологические явления в Украине 16 мая

В течение 15-18 мая, в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в ряде населенных пунктов на Кременчугском водохранилище в Черкасской области (III уровень опасности — красный).

Также в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет содержаться затопление пойменных территорий, пониженных участков в отдельных населенных пунктах на Кременчугском, Каменском, Днепровском и Каховском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, 15-18 мая на Днепре в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий и частичное затопление пониженных приречных территорий (ІІ уровень опасности — желтый).

15-18 мая на Верхнем Днепре в пределах страны будут удерживаться высокие уровни воды с тенденцией снижения на 1-10 см в сутки, сохраняться затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, отопление и отрезание от основных путей сообщения ряда приречных сел и частичное затопление территорий отдельных населенных пунктов в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

Также на днях на Десне уровни воды будут снижаться на 1-10 см в сутки с уменьшением затопления поймы и негативных последствий от речных вод:

на участке Десны Макошино — Чернигов будет продолжаться постепенное уменьшение затопления пониженных приречных территорий, нарушение транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Корюковском районе и частичное затопление территорий городского пляжа в Чернигове, садово-дачной застройки, дорог на пойме;

на остальных участках Десны вода постепенно освобождает частично затопленные участки поймы реки в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области и пониженных участков поймы ниже поста Летки в Броварском районе Киевской области.

Опасные гидрологические явления в Украине 16 мая. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, украинские синоптики объявили почти по всей территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности 14-17 мая. Такой опасности не будет разве что на западе страны.