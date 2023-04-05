Погода в Украине 5 апреля — подробный прогноз погоды на сегодня.

Узнайте, в каких регионах будет снег

Сегодня, 5 апреля, на всей территории Украины будет облачно. В ряде областей ожидается сильный мокрый снег и дождь.

Новини.LIVE рассказывает подробный прогноз погоды на сегодня.

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Прогноз от Укргидрометцентра

В западных областях умеренный, а в Житомирской и Винницкой областях ожидается мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 0-5° мороза (в Винницкой области 0-5° тепла). Днем будет 0-5° тепла, а в Закарпатье до 9°.

В Карпатах ожидается снег. Температура ночью 5-10° мороза, днем — 0-5° мороза.

На остальной территории дождь, на северо-востоке без существенных осадков. Температура ночью 2-7 ° тепла, в южной части до 10 °, а днем — 13-18 °. В Киевской, Черкасской и Одесской областях 7-12 °.

Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, в восточных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Прогноз от Наталки Диденко

Сегодня в западных областях Украины 0-5 градусов мороза, в большинстве областей +2+6 градусов, на востоке и юге до +8 градусов. Днем в южной части и восточных областях +12+16 градусов, в Луганской области ожидается до +18 градусов.

"В западных областях — холодяк, не выше +1+5 градусов.

В северных областях самой холодной будет Житомирщина, +3+6 градусов, в Киевской и Черниговской областях +10+14, а в Сумской вплоть до +15+17 градусов", — рассказала Диденко.

Температура воздуха в центральных областях Украины:

В Винницкой области +5;

в Черкасской и в Кропивницком с районами +11+13;

в Полтавской области до +15;

в Днепре с районами до +17 градусов.

В Украине будет преобладать влажная погода. Ожидаются периодические дожди, чередующиеся с плотной облачностью.

Синоптик подчеркнула, что там, где температура будет существенно снижаться, дождь будет смешиваться с мокрым снегом. Ветер будет северный и северо-восточный, порывистый, местами с порывами до 15-20 метров в секунду.

Также мы писали, что март закончился холодной погодой. В начале апреля синоптики прогнозируют, что погода придет со скромным потеплением.