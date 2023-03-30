Прогноз погоди на 31 березня та вихідні: синоптики розповіли де випаде сніг

Якою буде погода на вихідних

Березень закінчиться холодною погодою. На початок квітня синоптики прогнозують, що погода прийде зі скромним потеплінням.

Про це повідомляє Наталка Діденко.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

У п'ятницю в Україну прийде атмосферний фронт із заходу. Він принесе дощі в західні області, північні, а вдень дійде до центральних, а також Одещини та Миколаївщини.



У східних областях найближчої ночі випадатиме мокрий сніг, завтра вдень опади припинятися, навіть вийде сонечко. На Херсонщині, Запоріжжі, в Криму, у Дніпрі з районами, на Полтавщині переважатиме 31 березня суха погода. Температура повітря в Україні — хотілося б вище, але вже як весна скаже.



Найближчої ночі очікується від 4 тепла до 4 морозу, завтра вдень в Україні +6...+12 градусів, на Луганщині +3...+7 градусів.



У Києві березень завершиться холоднуватою погодою: вночі 0-2 градуси морозу, вдень +6...+9 градусів. У другій половині дня та ввечері в п'ятницю у столиці очікується невеликий дощ.



Початок найніжнішого весняного місяця весни, квітня, на вихідні прийде із скромним потеплінням та західними дощами.

Прогноз погоди

Погода 31 березня

Погода 1 квітня

Погода 2 квітня

Погода по областях

П'ятниця, 31 березня

Субота, 1 квітня

Неділя, 2 квітня

Нагадаємо, що 30 березня, у більшості областей України опадів не очікується, оскільки антициклон Liliosa витіснить сніговий циклон.