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Народна синоптикиня розповіла, коли знову буде тепло: що кажуть інші метеослужби

30 березня 2023 17:15
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на 31 березня та вихідні: синоптики розповіли де випаде сніг
Якою буде погода на вихідних
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Березень закінчиться холодною погодою. На початок квітня синоптики прогнозують, що  погода прийде зі скромним потеплінням. 

Про це повідомляє Наталка Діденко.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

У п'ятницю в Україну прийде атмосферний фронт із заходу. Він принесе дощі в західні області, північні, а вдень дійде до центральних, а також Одещини та Миколаївщини.

У східних областях найближчої ночі випадатиме мокрий сніг, завтра вдень опади припинятися, навіть вийде сонечко. На Херсонщині, Запоріжжі, в Криму, у Дніпрі з районами, на Полтавщині переважатиме 31 березня суха погода. Температура повітря в Україні — хотілося б вище, але вже як весна скаже.

Найближчої ночі очікується від 4 тепла до 4 морозу, завтра вдень в Україні +6...+12 градусів, на Луганщині +3...+7 градусів.

У Києві березень завершиться холоднуватою погодою: вночі 0-2 градуси морозу, вдень +6...+9 градусів. У другій половині дня та ввечері в п'ятницю у столиці очікується невеликий дощ.

Початок найніжнішого весняного місяця весни, квітня, на вихідні прийде із скромним потеплінням та західними дощами.

Прогноз погоди

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Погода 31 березня
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Погода 2 квітня

Погода по областях

П'ятниця, 31 березня

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Субота, 1 квітня

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Неділя, 2 квітня

погода

Нагадаємо, що 30 березня, у більшості областей України опадів не очікується, оскільки антициклон Liliosa витіснить сніговий циклон.

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