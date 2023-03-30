Прогноз погоди на 31 березня та вихідні: синоптики розповіли де випаде сніг

Народна синоптикиня розповіла, коли знову буде тепло: що кажуть інші метеослужби
Березень закінчиться холодною погодою. На початок квітня синоптики прогнозують, що погода прийде зі скромним потеплінням.
Про це повідомляє Наталка Діденко.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
У п'ятницю в Україну прийде атмосферний фронт із заходу. Він принесе дощі в західні області, північні, а вдень дійде до центральних, а також Одещини та Миколаївщини.
У східних областях найближчої ночі випадатиме мокрий сніг, завтра вдень опади припинятися, навіть вийде сонечко. На Херсонщині, Запоріжжі, в Криму, у Дніпрі з районами, на Полтавщині переважатиме 31 березня суха погода. Температура повітря в Україні — хотілося б вище, але вже як весна скаже.
Найближчої ночі очікується від 4 тепла до 4 морозу, завтра вдень в Україні +6...+12 градусів, на Луганщині +3...+7 градусів.
У Києві березень завершиться холоднуватою погодою: вночі 0-2 градуси морозу, вдень +6...+9 градусів. У другій половині дня та ввечері в п'ятницю у столиці очікується невеликий дощ.
Початок найніжнішого весняного місяця весни, квітня, на вихідні прийде із скромним потеплінням та західними дощами.
Прогноз погоди
Погода по областях
П'ятниця, 31 березня
Субота, 1 квітня
Неділя, 2 квітня
Нагадаємо, що 30 березня, у більшості областей України опадів не очікується, оскільки антициклон Liliosa витіснить сніговий циклон.