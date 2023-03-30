Погода 30 березня — детальний прогноз погоди на завтра

Сьогодні на більшій частині території країни буде сухо

У четвер, 30 березня, у більшості областей України опадів не очікується, оскільки антициклон Liliosa витіснить сніговий циклон.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталі Діденко.

За її словами, сьогодні на більшій частині території країни буде сухо. Однак залишки атмосферного фронту ще принесуть мокрий сніг у східні регіони.

Вітер поступово вщухне, щоправда, у центральних та східних областях ще можливі пориви до 20 метрів за секунду. Низькі температури ще затримаються в Україні. Так, цієї ночі очікується від 0 до 5° морозу, місцями 6-9° морозу.

Тим часом протягом дня потеплішає до 4-10° тепла, у західних регіонах — до 7-12° тепла. Найхолодніше має бути у східній частині країни, вдень 1-4° тепла.

У Києві в четвер теж буде холодно, але сонячно і без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 1-4° морозу, вдень піднімуться до 4-7° тепла. Вранці та ввечері на дорогах може бути слизько. Синоптик пообіцяла потепління у п'ятницю та суботу.

За даними Укргідрометцентру

У Запорізькій, Луганській, Донецькій та Харківській областях мокрий сніг, вдень з дощем. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

На решті території без опадів. Температура вночі 3-8° морозу, на крайньому півдні країни близько 0°, вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті до 12° (в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° тепла).

Вночі та вранці на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом вдень у західній частині на південно-західний, 7-12 м/с.

Погода на Київщині

В Київській області впродовж дня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний 7-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

по області вночі 3-8° морозу, вдень 4-9° тепла;

у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 6-8° тепла.

Сніголавинна ситуація в українських Карпатах

Помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень) очікується:

29-30 березня — на високогір'ї Івано-Франківської області;

30 березня — на високогір'ї Закарпатської області.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Нагадаємо, що другий день поспіль в Одеській області оголошено штормове попередження. За 28 березня вітер повалив та пошкодив в місті 104 дерева.