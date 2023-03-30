Погода 30 березня — детальний прогноз погоди на завтра

В Україну суне сніговий циклон: де сьогодні буде справжня зима
У четвер, 30 березня, у більшості областей України опадів не очікується, оскільки антициклон Liliosa витіснить сніговий циклон.
Про це повідомляє народна синоптикиня Наталі Діденко.
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За її словами, сьогодні на більшій частині території країни буде сухо. Однак залишки атмосферного фронту ще принесуть мокрий сніг у східні регіони.
Вітер поступово вщухне, щоправда, у центральних та східних областях ще можливі пориви до 20 метрів за секунду. Низькі температури ще затримаються в Україні. Так, цієї ночі очікується від 0 до 5° морозу, місцями 6-9° морозу.
Тим часом протягом дня потеплішає до 4-10° тепла, у західних регіонах — до 7-12° тепла. Найхолодніше має бути у східній частині країни, вдень 1-4° тепла.
У Києві в четвер теж буде холодно, але сонячно і без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 1-4° морозу, вдень піднімуться до 4-7° тепла. Вранці та ввечері на дорогах може бути слизько. Синоптик пообіцяла потепління у п'ятницю та суботу.
За даними Укргідрометцентру
У Запорізькій, Луганській, Донецькій та Харківській областях мокрий сніг, вдень з дощем. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.
На решті території без опадів. Температура вночі 3-8° морозу, на крайньому півдні країни близько 0°, вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті до 12° (в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° тепла).
Вночі та вранці на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом вдень у західній частині на південно-західний, 7-12 м/с.
Погода на Київщині
В Київській області впродовж дня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний 7-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
- по області вночі 3-8° морозу, вдень 4-9° тепла;
- у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 6-8° тепла.
Сніголавинна ситуація в українських Карпатах
Помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень) очікується:
- 29-30 березня — на високогір'ї Івано-Франківської області;
- 30 березня — на високогір'ї Закарпатської області.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Нагадаємо, що другий день поспіль в Одеській області оголошено штормове попередження. За 28 березня вітер повалив та пошкодив в місті 104 дерева.