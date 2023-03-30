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В Украине идет снежный циклон: где сегодня будет настоящая зима

30 марта 2023 07:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода 30 марта — подробный прогноз погоды на завтра.
Сегодня на большей части территории страны будет сухо
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В четверг, 30 марта, в большинстве областей Украины осадков не ожидается, поскольку антициклон Liliosa вытеснит снежный циклон.

Об этом сообщает народный синоптик Натальи Диденко.

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По ее словам, сегодня на большей части территории будет сухо. Однако остатки атмосферного фронта еще принесут мокрый снег в восточные регионы.

Ветер постепенно утихнет, правда, в центральных и восточных областях возможны порывы до 20 метров в секунду. Низкие температуры еще задержатся в Украине. Так, в эту ночь ожидается от 0 до 5° мороза, местами 6-9° мороза.

Между тем, в течение дня потеплеет до 4-10 градусов, в западных регионах — до 7-12° тепла. Холоднее всего должно быть в восточной части страны, днем 1-4° тепла.

В Киеве в четверг тоже будет холодно, но солнечно и без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 1-4° мороза, днем поднимутся до 4-7° тепла. Утром и вечером на дорогах может быть скользко. Синоптик пообещала потепление в пятницу и субботу.

По данным Укргидрометцентра

В Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской областях мокрый снег, днем с дождем. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.

На остальной территории без осадков. Температура ночью 3-8° мороза, на крайнем юге страны около 0°, днем 4-9° тепла, в Прикарпатье до 12° (в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° тепла).

Ночью и утром на дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом днем в западной части на юго-западный, 7-12 м/с.

Погода в Киевской области

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • по области ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла;
  • в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 6-8° тепла.

погодные явления

Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах

Умеренная снеголавинная опасность (II уровень) ожидается:

  • 29-30 марта — на высокогорье Ивано-Франковской области.
  • 30 марта — на высокогорье Закарпатской области.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Напомним, что второй день подряд в Одесской области объявлено штормовое предупреждение. За 28 марта ветер повалил и повредил в городе 104 дерева.

 

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