Погода 30 марта — подробный прогноз погоды на завтра.

Сегодня на большей части территории страны будет сухо

В четверг, 30 марта, в большинстве областей Украины осадков не ожидается, поскольку антициклон Liliosa вытеснит снежный циклон.

Об этом сообщает народный синоптик Натальи Диденко.

По ее словам, сегодня на большей части территории будет сухо. Однако остатки атмосферного фронта еще принесут мокрый снег в восточные регионы.

Ветер постепенно утихнет, правда, в центральных и восточных областях возможны порывы до 20 метров в секунду. Низкие температуры еще задержатся в Украине. Так, в эту ночь ожидается от 0 до 5° мороза, местами 6-9° мороза.

Между тем, в течение дня потеплеет до 4-10 градусов, в западных регионах — до 7-12° тепла. Холоднее всего должно быть в восточной части страны, днем 1-4° тепла.

В Киеве в четверг тоже будет холодно, но солнечно и без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 1-4° мороза, днем поднимутся до 4-7° тепла. Утром и вечером на дорогах может быть скользко. Синоптик пообещала потепление в пятницу и субботу.

По данным Укргидрометцентра

В Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской областях мокрый снег, днем с дождем. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.

На остальной территории без осадков. Температура ночью 3-8° мороза, на крайнем юге страны около 0°, днем 4-9° тепла, в Прикарпатье до 12° (в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° тепла).

Ночью и утром на дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом днем в западной части на юго-западный, 7-12 м/с.

Погода в Киевской области

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

по области ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла;

в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 6-8° тепла.

Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах

Умеренная снеголавинная опасность (II уровень) ожидается:

29-30 марта — на высокогорье Ивано-Франковской области.

30 марта — на высокогорье Закарпатской области.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Напомним, что второй день подряд в Одесской области объявлено штормовое предупреждение. За 28 марта ветер повалил и повредил в городе 104 дерева.