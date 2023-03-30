Погода 30 марта — подробный прогноз погоды на завтра.

В Украине идет снежный циклон: где сегодня будет настоящая зима
В четверг, 30 марта, в большинстве областей Украины осадков не ожидается, поскольку антициклон Liliosa вытеснит снежный циклон.
Об этом сообщает народный синоптик Натальи Диденко.
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По ее словам, сегодня на большей части территории будет сухо. Однако остатки атмосферного фронта еще принесут мокрый снег в восточные регионы.
Ветер постепенно утихнет, правда, в центральных и восточных областях возможны порывы до 20 метров в секунду. Низкие температуры еще задержатся в Украине. Так, в эту ночь ожидается от 0 до 5° мороза, местами 6-9° мороза.
Между тем, в течение дня потеплеет до 4-10 градусов, в западных регионах — до 7-12° тепла. Холоднее всего должно быть в восточной части страны, днем 1-4° тепла.
В Киеве в четверг тоже будет холодно, но солнечно и без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до 1-4° мороза, днем поднимутся до 4-7° тепла. Утром и вечером на дорогах может быть скользко. Синоптик пообещала потепление в пятницу и субботу.
По данным Укргидрометцентра
В Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской областях мокрый снег, днем с дождем. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла.
На остальной территории без осадков. Температура ночью 3-8° мороза, на крайнем юге страны около 0°, днем 4-9° тепла, в Прикарпатье до 12° (в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° тепла).
Ночью и утром на дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом днем в западной части на юго-западный, 7-12 м/с.
Погода в Киевской области
В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-10 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- по области ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла;
- в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 6-8° тепла.
Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах
Умеренная снеголавинная опасность (II уровень) ожидается:
- 29-30 марта — на высокогорье Ивано-Франковской области.
- 30 марта — на высокогорье Закарпатской области.
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.
Напомним, что второй день подряд в Одесской области объявлено штормовое предупреждение. За 28 марта ветер повалил и повредил в городе 104 дерева.