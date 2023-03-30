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Народная синоптик рассказала, когда снова будет тепло: что говорят другие метеослужбы

30 марта 2023 17:15
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на 31 марта и выходные: синоптики рассказали, где выпадет снег
Погода на выходных
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Март закончится холодной погодой. В начале апреля синоптики прогнозируют, что погода придет со скромным потеплением.

Об этом сообщает Наталья Диденко.

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Прогноз погоды от Наталки Диденко

В пятницу в Украину придет атмосферный фронт с запада. Он принесет дожди в западные области, северные, а днем дойдет до центральных, Одесчины и Николаевщины.

В восточных областях в ближайшую ночь выпадет мокрый снег, завтра днем осадки прекращаться, даже выйдет солнышко. В Херсонской, Запорожье, в Крыму, в Днепре с районами, в Полтавской области будет преобладать 31 марта сухая погода. Температура воздуха в Украине — хотелось бы выше, но уже как весна скажет.

В ближайшую ночь ожидается от 4 тепла до 4 мороза, завтра днем в Украине +6...+12 градусов, в Луганской области +3...+7 градусов.

В Киеве март завершится холодноватой погодой: ночью 0-2 градуса мороза, днем +6...+9 градусов. Во второй половине дня и вечером, в пятницу, в столице ожидается небольшой дождь.

Начало нежнейшего весеннего месяца весны, апреля, на выходные, придет со скромным потеплением и западными дождями.

Прогноз погоды

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Погода 31 марта
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Погода 2 апреля

Погода по областям

Пятница, 31 марта

погода

Суббота, 1 апреля

погода

Воскресенье, 2 апреля

погода

Напомним, что 30 марта в большинстве областей Украины осадков не ожидается, поскольку антициклон Liliosa вытеснит снежный циклон.

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