Прогноз погоды на 31 марта и выходные: синоптики рассказали, где выпадет снег

Народная синоптик рассказала, когда снова будет тепло: что говорят другие метеослужбы
Март закончится холодной погодой. В начале апреля синоптики прогнозируют, что погода придет со скромным потеплением.
Об этом сообщает Наталья Диденко.
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Прогноз погоды от Наталки Диденко
В пятницу в Украину придет атмосферный фронт с запада. Он принесет дожди в западные области, северные, а днем дойдет до центральных, Одесчины и Николаевщины.
В восточных областях в ближайшую ночь выпадет мокрый снег, завтра днем осадки прекращаться, даже выйдет солнышко. В Херсонской, Запорожье, в Крыму, в Днепре с районами, в Полтавской области будет преобладать 31 марта сухая погода. Температура воздуха в Украине — хотелось бы выше, но уже как весна скажет.
В ближайшую ночь ожидается от 4 тепла до 4 мороза, завтра днем в Украине +6...+12 градусов, в Луганской области +3...+7 градусов.
В Киеве март завершится холодноватой погодой: ночью 0-2 градуса мороза, днем +6...+9 градусов. Во второй половине дня и вечером, в пятницу, в столице ожидается небольшой дождь.
Начало нежнейшего весеннего месяца весны, апреля, на выходные, придет со скромным потеплением и западными дождями.
Прогноз погоды
Погода по областям
Пятница, 31 марта
Суббота, 1 апреля
Воскресенье, 2 апреля
Напомним, что 30 марта в большинстве областей Украины осадков не ожидается, поскольку антициклон Liliosa вытеснит снежный циклон.