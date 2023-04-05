Погода в Україні 5 квітня — детальний прогноз погоди на сьогодні

Зима повертається? В яких регіонах України сьогодні буде найгірша погода
Сьогодні, 5 квітня, по всій території України буде хмарно. У низці областей очікується значний мокрий сніг та дощ.
Новини.LIVE розповідає детальний прогноз погоди на сьогодні.
Прогноз від Укргідрометцентру
У західних областях помірний, а у Житомирській та Вінницькій областях очікується значний мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 0-5° морозу (у Вінницькій області 0-5° тепла). Вдень буде 0-5° тепла, а на Закарпатті до 9°.
В Карпатах очікується сніг. Температура вночі 5-10° морозу, вдень — 0-5° морозу.
На решті території дощ, на північному сході без істотних опадів. Температура вночі 2-7° тепла, у південній частині до 10°, а вдень — 13-18°. У Київській, Черкаській та Одеській областях 7-12°.
Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Прогноз від Наталки Діденко
Сьогодні у західних областях України 0-5 градусів морозу, у більшості областей +2+6 градусів, на сході та півдні до +8 градусів. Вдень у південній частині та в східних областях +12+16 градусів, у Луганській області очікується до +18 градусів.
"У західних областях — холодяка, не вище +1+5 градусів.
У північних областях найхолоднішою буде Житомирщина, +3+6 градусів, на Київщині та Чернігівщині +10+14, а на Сумщині аж до +15+17 градусів", — розповіла Діденко.
Температура повітря у центральних областях України:
- На Вінниччині +5;
- на Черкащині та в Кропивницькому з районами +11+13;
- на Полтавщині до +15;
- в Дніпрі з районами до +17 градусів.
В Україні переважатиме волога погода. Очікуються періодичні дощі, які чергуватимуться із щільною хмарністю.
Синоптикиня наголосила, що там, де температура суттєво знижуватиметься, дощ змішуватиметься із мокрим снігом. Вітер буде північний та північно-східний, рвучкий, місцями із поривами до 15-20 метрів за секунду.
Також ми писали, що березень закінчився холодною погодою. На початок квітня синоптики прогнозують, що погода прийде зі скромним потеплінням.