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Зима повертається? В яких регіонах України сьогодні буде найгірша погода

5 квітня 2023 06:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні 5 квітня — детальний прогноз погоди на сьогодні
Дізнайтесь, в яких регіонах буде сніг
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 5 квітня, по всій території України буде хмарно. У низці областей очікується значний мокрий сніг та дощ. 

Новини.LIVE розповідає детальний прогноз погоди на сьогодні.

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Прогноз від Укргідрометцентру

У західних областях помірний, а у Житомирській та Вінницькій областях очікується значний мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 0-5° морозу (у Вінницькій області 0-5° тепла). Вдень буде 0-5° тепла, а на Закарпатті до 9°.

В Карпатах очікується сніг. Температура вночі 5-10° морозу, вдень — 0-5° морозу.

На решті території дощ, на північному сході без істотних опадів. Температура вночі 2-7° тепла, у південній частині до 10°, а вдень — 13-18°. У Київській, Черкаській та Одеській областях 7-12°.

Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, у східних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Погода 5 апреля

Прогноз від Наталки Діденко

Сьогодні у західних областях України 0-5 градусів морозу, у більшості областей +2+6 градусів, на сході та півдні до +8 градусів. Вдень у південній частині та в східних областях +12+16 градусів, у Луганській області очікується до +18 градусів.

"У західних областях — холодяка, не вище +1+5 градусів.
У північних областях найхолоднішою буде Житомирщина, +3+6 градусів, на Київщині та Чернігівщині +10+14, а на Сумщині аж до +15+17 градусів", — розповіла Діденко.

Температура повітря у центральних областях України:

  • На Вінниччині +5;
  • на Черкащині та в Кропивницькому з районами +11+13;
  • на Полтавщині до +15;
  • в Дніпрі з районами до +17 градусів.

В Україні переважатиме волога погода. Очікуються періодичні дощі, які чергуватимуться із щільною хмарністю.

Синоптикиня наголосила, що там, де температура суттєво знижуватиметься, дощ змішуватиметься із мокрим снігом. Вітер буде північний та північно-східний, рвучкий, місцями із поривами до 15-20 метрів за секунду.

Також ми писали, що березень закінчився холодною погодою. На початок квітня синоптики прогнозують, що погода прийде зі скромним потеплінням

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