Якою буде погода в Україні на початку квітня

На Україну насувається циклон: синоптикиня розповіла, якою буде погода у квітні
Новий тиждень в Україна розпочнеться похолоданням та мокрим снігом. Третього квітня погоду більшості областей визначатиме циклон.
Про це інформує метеорологиня Наталя Діденко у своєму Telegram-каналі.
Детально про погоду наступного тижня
Повідомляється, що періодично йтимуть дощі, у західній частині, місцями на Вінниччині та у північній частині можливий мокрий сніг.
Найнижчою температура повітря очікується в західних областях, вдень лише 0+3 градуси (вночі до 3 градусів морозу), хіба на Закарпатті та у Чернівецькій області +3+7 градусів.
На решті території України протягом дня передбачається +5+9 градусів, на сході та півдні буде тепліше, +8+13 градусів, в Криму до +12+16 градусів.
У Києві понеділок очікується хмарним, дощовим, прохолодним, вдень лише до +6, +7 градусів.
Надвечір у понеділок стане прохолодно, можливий перехід дощу в мокрий сніг.
Загалом тиждень в Україні буде дощовим. Однак у східній частині та на південному сході буде тепло, до +12+18 градусів.
Вербна неділя в більшості областей України буде холодною, із рвучким вітром.
"Половина квітня пройде із затяжними зливами, на Заході можливі навіть сильні снігопади. На Півдні та Центрі 4-5 квітня можливі грози", — повідомив також синоптик Станіслав Щедрін на Радіо Трек.
Нагадаємо, що народна синоптикиня розповіла, коли знову буде тепло.