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На Україну насувається циклон: синоптикиня розповіла, якою буде погода у квітні

2 квітня 2023 13:24
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Якою буде погода в Україні на початку квітня
Цього тижня в Україні періодично йтимуть дощі та можливий мокрий сніг
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Новий тиждень в Україна розпочнеться похолоданням та мокрим снігом. Третього квітня погоду більшості областей визначатиме циклон. 

Про це інформує метеорологиня Наталя Діденко у своєму Telegram-каналі.

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Повідомляється, що періодично йтимуть дощі, у західній частині, місцями на Вінниччині та у північній частині можливий мокрий сніг.

Карта погодних змін в Україні й Європі

Найнижчою температура повітря очікується в західних областях, вдень лише 0+3 градуси (вночі до 3 градусів морозу), хіба на Закарпатті та у Чернівецькій області +3+7 градусів.

На решті території України протягом дня передбачається +5+9 градусів, на сході та півдні буде тепліше, +8+13 градусів, в Криму до +12+16 градусів. 

У Києві понеділок очікується хмарним, дощовим, прохолодним, вдень лише до +6, +7 градусів.
Надвечір у понеділок стане прохолодно, можливий перехід дощу в мокрий сніг.

Загалом тиждень в Україні буде дощовим. Однак у східній частині та на південному сході буде тепло, до +12+18 градусів.

Вербна неділя в більшості областей України буде холодною, із рвучким вітром.

"Половина квітня пройде із затяжними зливами, на Заході можливі навіть сильні снігопади. На Півдні та Центрі 4-5 квітня можливі грози", — повідомив також синоптик  Станіслав Щедрін на Радіо Трек.

Нагадаємо, що народна синоптикиня розповіла, коли знову буде тепло.

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