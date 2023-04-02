Какая будет погода в Украине в начале апреля

На Украину надвигается циклон: синоптик рассказала, какой будет погода в апреле
Новая неделя в Украине начнется похолоданием и мокрым снегом. Третьего апреля погоду большинства областей будет определять циклон.
Об этом информирует метеоролог Наталья Диденко в своем Telegram-канале.
Подробно о погоде на следующей неделе
Сообщается, что периодически будут идти дожди, в западной части, местами в Винницкой и северной части возможен мокрый снег.
Самая низкая температура воздуха ожидается в западных областях, днем всего 0+3 градуса (ночью до 3 градусов мороза), разве на Закарпатье и в Черновицкой области +3+7 градусов.
На остальной территории Украины в течение дня предполагается +5+9 градусов, на востоке и юге будет теплее, +8+13 градусов, в Крыму до +12+16 градусов.
В Киеве понедельник ожидается облачным, дождливым, прохладным, днем до +6, +7 градусов.
К вечеру в понедельник станет прохладно, возможен переход дождя в мокрый снег.
В целом неделя в Украине будет дождливой. Однако в восточной части и на юго-востоке будет тепло до +12+18 градусов.
Вербное воскресенье в большинстве областей Украины будет холодным, с порывистым ветром.
"Половина апреля пройдет с затяжными ливнями, на Западе возможны даже сильные снегопады. На Юге и Центре 4-5 апреля возможны грозы", — сообщил также синоптик Станислав Щедрин на Радио Трек.
Напомним, что народный синоптик рассказала, когда снова будет тепло.