Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Погода arrow На Украину надвигается циклон: синоптик рассказала, какой будет погода в апреле arrow

На Украину надвигается циклон: синоптик рассказала, какой будет погода в апреле

2 апреля 2023 13:24
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Какая будет погода в Украине в начале апреля
На этой неделе в Украине будут периодически идти дожди и возможен мокрый снег
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Новая неделя в Украине начнется похолоданием и мокрым снегом. Третьего апреля погоду большинства областей будет определять циклон.

Об этом информирует метеоролог Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Подробно о погоде на следующей неделе

Сообщается, что периодически будут идти дожди, в западной части, местами в Винницкой и северной части возможен мокрый снег.

Карта погодных изменений в Украине и Европе

Самая низкая температура воздуха ожидается в западных областях, днем всего 0+3 градуса (ночью до 3 градусов мороза), разве на Закарпатье и в Черновицкой области +3+7 градусов.

На остальной территории Украины в течение дня предполагается +5+9 градусов, на востоке и юге будет теплее, +8+13 градусов, в Крыму до +12+16 градусов.

В Киеве понедельник ожидается облачным, дождливым, прохладным, днем до +6, +7 градусов.
К вечеру в понедельник станет прохладно, возможен переход дождя в мокрый снег.

В целом неделя в Украине будет дождливой. Однако в восточной части и на юго-востоке будет тепло до +12+18 градусов.

Вербное воскресенье в большинстве областей Украины будет холодным, с порывистым ветром.

"Половина апреля пройдет с затяжными ливнями, на Западе возможны даже сильные снегопады. На Юге и Центре 4-5 апреля возможны грозы", — сообщил также синоптик Станислав Щедрин на Радио Трек.

Напомним, что народный синоптик рассказала, когда снова будет тепло.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB