Синоптик предупредила о потеплении 17 мая, однако есть несколько нюансов

Люди гуляют в Добропарке Киевской области. Фото: Новини.LIVE

В среду, 17 мая, в Украине ожидается теплая погода. В большинстве областей отметка на термометрах поднимется до 26 градусов, однако в некоторых регионах возможен порывистый ветер.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 17 мая

"Среда в Украине предполагается теплой. Максимальная температура воздуха в течение дня составит +22...+26 градусов, свежее будет в западных областях +20...+23 градуса. Юго-восточный ветер ожидается умеренный, временами порывистый", — написала Наталья Диденко.

Она добавила, что дожди, местами с грозами, возможны в Закарпатье и в прикарпатских областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Погода 17 мая в Киевской области

По прогнозам Диденко, в течение дня 17 мая, в Киевской области должно вернуться тепло, временно укрывшееся за облаками и атмосферным фронтом.

Температура воздуха в ближайшую ночь +12...+14 градусов, днем ожидается в столице +24...+25 градусов. Дождь маловероятный. Далее в Украине ожидается теплая погода.

Температура воздуха в других областях

Бахмут: +9-22°C, солнечно, без осадков;

Мелитополь: +14-22°C, переменная облачность, без осадков;

Киев: +11-22°C, переменная облачность, без существенных осадков;

Львов: +13-18°C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь;

Одесса: +13-22°C, переменная облачность, без осадков;

Днепр: +14-22°C, переменная облачность, без осадков;

Харьков: +10-22°C, переменная облачность, без осадков;

Луганск: +9-22°C, переменная облачность, без осадков;

Донецк: +9-24°C, переменная облачность, без осадков;

Крым: +11-21°C, переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Украине. Фото: метеопрог

Напомним, украинские синоптики объявили почти по всей территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности 14-17 мая. Такой опасности не будет разве что на западе страны.