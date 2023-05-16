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Завтра в Украине погода будет приятно удивлять: синоптик рассказала детали

16 мая 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптик предупредила о потеплении 17 мая, однако есть несколько нюансов
Люди гуляют в Добропарке Киевской области. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В среду, 17 мая, в Украине ожидается теплая погода. В большинстве областей отметка на термометрах поднимется до 26 градусов, однако в некоторых регионах возможен порывистый ветер.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 17 мая

"Среда в Украине предполагается теплой. Максимальная температура воздуха в течение дня составит +22...+26 градусов, свежее будет в западных областях +20...+23 градуса. Юго-восточный ветер ожидается умеренный, временами порывистый", — написала Наталья Диденко.

Она добавила, что дожди, местами с грозами, возможны в Закарпатье и в прикарпатских областях. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

Погода 17 мая в Киевской области

По прогнозам Диденко, в течение дня 17 мая, в Киевской области должно вернуться тепло, временно укрывшееся за облаками и атмосферным фронтом.

Температура воздуха в ближайшую ночь +12...+14 градусов, днем ожидается в столице +24...+25 градусов. Дождь маловероятный. Далее в Украине ожидается теплая погода.

Температура воздуха в других областях

  • Бахмут: +9-22°C, солнечно, без осадков;
  • Мелитополь: +14-22°C, переменная облачность, без осадков;
  • Киев: +11-22°C, переменная облачность, без существенных осадков;
  • Львов: +13-18°C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь;
  • Одесса: +13-22°C, переменная облачность, без осадков;
  • Днепр: +14-22°C, переменная облачность, без осадков;
  • Харьков: +10-22°C, переменная облачность, без осадков;
  • Луганск: +9-22°C, переменная облачность, без осадков;
  • Донецк: +9-24°C, переменная облачность, без осадков;
  • Крым: +11-21°C, переменная облачность, без осадков.
погода в Украине
Температура воздуха в Украине. Фото: метеопрог

Напомним, украинские синоптики объявили почти по всей территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности 14-17 мая. Такой опасности не будет разве что на западе страны.

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