Дощі, пориви вітру та тепло — погода на 17 травня

Люди гуляють по весняному Києву. Фото: Новини.LIVE

Упродовж дня, 17 травня, в деяких регіонах України очікуються невеликі дощі та подекуди грози. Однак, попри це, по всій території Україні буде тепла погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Прогноз погоди на 17 травня

Синоптики зазначають, що 17 травня у західних областях буде хмарна погода з проясненнями. Можливі короткочасні дощі, подекуди грози. Проте, на решті території мінлива хмарність і без опадів.

Вітер 17 травня буде південний та південно-східний, 7-12 м/с. Але на заході країни місцями можливі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, у східних областях 7-12°; вдень 21-26°, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті 18-23°; у Карпатах вночі 6-11°, вдень 15-20°.

Погода в Україні 17 травня. Фото: Укргідрометцентр

Яка погода буде на Київщині 17 травня

У Київській області, 17 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 21-26°;

у Києві вночі 11-13°, вдень близько 25°.

Температура повітря в інших областях

Бахмут: +9-22°C, сонячно, без опадів;

Мелітополь: +14-22°C, мінлива хмарність, без опадів;

Київ: +11-22°C, мінлива хмарність, без істотних опадів;

Львів: +13-18°C, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ;

Одеса: +13-22°C, мінлива хмарність, без опадів;

Дніпро: +14-22°C, мінлива хмарність, без опадів;

Харків: +10-22°C, мінлива хмарність, без опадів;

Луганськ: +9-22°C, мінлива хмарність, без опадів;

Донецьк: +9-24°C, мінлива хмарність, без опадів;

Крим: +11-21°C, мінлива хмарність, без опадів.

Температура повітря на території України. Фото: метеопрог

Нагадаємо, українські синоптики оголосили майже по всій території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки впродовж 14-17 травня. Такої небезпеки не буде хіба що на заході країни.