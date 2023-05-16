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Синоптики розповіли, в яких регіонах очікувати тепло, а де дощ та пориви вітру

16 травня 2023 16:03
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Дощі, пориви вітру та тепло — погода на 17 травня
Люди гуляють по весняному Києву. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Упродовж дня, 17 травня, в деяких регіонах України очікуються невеликі дощі та подекуди грози. Однак, попри це, по всій території Україні буде тепла погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

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Прогноз погоди на 17 травня

Синоптики зазначають, що 17 травня у західних областях буде хмарна погода з проясненнями. Можливі короткочасні дощі, подекуди грози. Проте, на решті території мінлива хмарність і без опадів.

Вітер 17 травня буде південний та південно-східний, 7-12 м/с. Але на заході країни місцями можливі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, у східних областях 7-12°; вдень 21-26°, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті 18-23°; у Карпатах вночі 6-11°, вдень 15-20°.

погода в Україні
Погода в Україні 17 травня. Фото: Укргідрометцентр

Яка погода буде на Київщині 17 травня

У Київській області, 17 травня синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 10-15°, вдень 21-26°;
у Києві вночі 11-13°, вдень близько 25°.

Температура повітря в інших областях

  • Бахмут: +9-22°C, сонячно, без опадів;
  • Мелітополь: +14-22°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Київ: +11-22°C, мінлива хмарність, без істотних опадів;
  • Львів: +13-18°C, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ;
  • Одеса: +13-22°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Дніпро: +14-22°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Харків: +10-22°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Луганськ: +9-22°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Донецьк: +9-24°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Крим: +11-21°C, мінлива хмарність, без опадів.
погода в Україні
Температура повітря на території України. Фото: метеопрог

Нагадаємо, українські синоптики оголосили майже по всій території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки впродовж 14-17 травня. Такої небезпеки не буде хіба що на заході країни.

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