Дожди, порывы ветра и тепло — погода на 17 мая.

Люди гуляют по весеннему Киеву. Фото: Новини.LIVE

В течение дня, 17 мая, в некоторых регионах Украины ожидаются небольшие дожди и местами грозы. Однако, несмотря на это, по всей территории Украины будет теплая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды на 17 мая

Синоптики отмечают, что 17 мая в западных областях будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, местами грозы. Однако на остальной территории переменная облачность и без осадков.

Ветер 17 мая будет южный и юго-восточный, 7-12 м/с. Но на западе страны местами возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15 °, в восточных областях 7-12 °; днем 21-26 °, в Закарпатье и местами на Прикарпатье 18-23 °; в Карпатах ночью 6-11 °, днем 15-20 °.

Погода в Украине 17 мая. Фото: Укргидрометцентр

Какая погода будет в Киевской области 17 мая

В Киевской области, 17 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 10-15°, днем 21-26°;

в Киеве ночью 11-13°, днем около 25°.

Температура воздуха в других областях

Бахмут: +9-22°C, солнечно, без осадков;

Мелитополь: +14-22°C, переменная облачность, без осадков;

Киев: +11-22°C, переменная облачность, без существенных осадков;

Львов: +13-18°C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь;

Одесса: +13-22°C, переменная облачность, без осадков;

Днепр: +14-22°C, переменная облачность, без осадков;

Харьков: +10-22°C, переменная облачность, без осадков;

Луганск: +9-22°C, переменная облачность, без осадков;

Донецк: +9-24°C, переменная облачность, без осадков;

Крым: +11-21°C, переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Украине. Фото: метеопрог

Напомним, украинские синоптики объявили почти по всей территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности 14-17 мая. Такой опасности не будет разве что на западе страны.