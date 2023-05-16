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Синоптики рассказали, в каких регионах ожидать тепло, а где дождь и порывы ветра

16 мая 2023 16:03
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Дожди, порывы ветра и тепло — погода на 17 мая.
Люди гуляют по весеннему Киеву. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В течение дня, 17 мая, в некоторых регионах Украины ожидаются небольшие дожди и местами грозы. Однако, несмотря на это, по всей территории Украины будет теплая погода.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды на 17 мая

Синоптики отмечают, что 17 мая в западных областях будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, местами грозы. Однако на остальной территории переменная облачность и без осадков.

Ветер 17 мая будет южный и юго-восточный, 7-12 м/с. Но на западе страны местами возможны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15 °, в восточных областях 7-12 °; днем 21-26 °, в Закарпатье и местами на Прикарпатье 18-23 °; в Карпатах ночью 6-11 °, днем 15-20 °.

погода в Украине
Погода в Украине 17 мая. Фото: Укргидрометцентр

Какая погода будет в Киевской области 17 мая

В Киевской области, 17 мая синоптики прогнозируют переменную облачность, но без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 10-15°, днем 21-26°;
в Киеве ночью 11-13°, днем около 25°.

Температура воздуха в других областях

  • Бахмут: +9-22°C, солнечно, без осадков;
  • Мелитополь: +14-22°C, переменная облачность, без осадков;
  • Киев: +11-22°C, переменная облачность, без существенных осадков;
  • Львов: +13-18°C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь;
  • Одесса: +13-22°C, переменная облачность, без осадков;
  • Днепр: +14-22°C, переменная облачность, без осадков;
  • Харьков: +10-22°C, переменная облачность, без осадков;
  • Луганск: +9-22°C, переменная облачность, без осадков;
  • Донецк: +9-24°C, переменная облачность, без осадков;
  • Крым: +11-21°C, переменная облачность, без осадков.
погода в Украине
Температура воздуха в Украине. Фото: метеопрог

Напомним, украинские синоптики объявили почти по всей территории Украины чрезвычайный уровень пожарной опасности 14-17 мая. Такой опасности не будет разве что на западе страны.

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