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Завтра в Україні погода приємно дивуватиме: синоптикиня розповіла деталі

16 травня 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптикиня попередила про потепління 17 травня, однак є кілька нюансів
Люди гуляють в Добропарку на Київщині. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У середу, 17 травня, в Україні очікується тепла погода. В більшості областей позначка на термометрах підніметься до 26 градусів, однак в деяких регіонах можливих рвучкий вітер.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні 17 травня

"Середа в Україні передбачається теплою. Максимальна температура повітря протягом дня становитиме +22...+26 градусів, свіжіше буде в західних областях +20...+23 градуси. Південно-східний вітер очікується помірний, часом рвучкий", — написала Наталка Діденко. 

Вона додала, що дощі, місцями з грозами, можливі на Закарпатті та в прикарпатських областях. На решті території України переважатиме суха погода.

Погода 17 травня на Київщині

За прогнозами Діденко, упродовж дня 17 травня у Київській області має повернутися тепло, яке тимчасово заховалося за хмарами та атмосферним фронтом.

Температура повітря найближчої ночі +12+14 градусів, вдень очікується у столиці +24, +25 градусів. Дощ малоймовірний. Далі в Україні очікується також тепла погода.

Температура повітря в інших областях

  • Бахмут: +9-22°C, сонячно, без опадів;
  • Мелітополь: +14-22°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Київ: +11-22°C, мінлива хмарність, без істотних опадів;
  • Львів: +13-18°C, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ;
  • Одеса: +13-22°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Дніпро: +14-22°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Харків: +10-22°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Луганськ: +9-22°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Донецьк: +9-24°C, мінлива хмарність, без опадів;
  • Крим: +11-21°C, мінлива хмарність, без опадів.
погода в Україні
Температура повітря на території України. Фото: метеопрог

Нагадаємо, українські синоптики оголосили майже по всій території України надзвичайний рівень пожежної небезпеки впродовж 14-17 травня. Такої небезпеки не буде хіба що на заході країни.

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