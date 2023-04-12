Весеннее тепло не спешит в Украину: синоптики рассказали, в каких областях будет туман 13 апреля

Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Олег Переверзев

Завтра, 13 апреля, по всей территории Украины облачно с прояснениями. В западных областях ожидается туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По всей Украине кроме западных областей будет небольшой дождь. В восточных, ночью и в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях ожидается умеренный дождь.

Синоптики рассказали, что в западных областях ночью и утром местами туман. Ухудшение видимости ожидается в следующих областях:

Львовская;

Тернопольская;

Ивано-Франковская;

Волынская;

Ровенская;

Хмельницкая;

Черновицкая;

Закарпатская.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10 °, в западных областях 1-6 ° тепла (в Карпатах около 0 °); днем 10-15° тепла.

Прогноз погоды на 13 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

Синоптики рассказали, что будет облачно с прояснениями. В Киевской области ожидается небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью 5-10° тепла, днем 10-15°;

по Киеву ночью 7-9° тепла, днем 11-13°.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

10-13 апреля на Десне в пределах страны продолжится рост уровней воды на 1-20 см в сутки, что будет сопровождаться последующим затоплением поймы, территорий ряда сел, обтопление сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском, Нежинском районах Черниговской области. На реке Снов будет затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. Объявлен второй уровень опасности.

Синоптики рассказали, что в результате дождей будет происходить дальнейшее пополнение водой стариц, озер на пойменных территориях вдоль Десны, что будет обуславливать дальнейшее затопление пойменных территорий вдоль всей Десны в Черниговской области (объявлен второй уровень опасности) и Броварском районе Киевской области (объявлен первый уровень опасности).

В течение 11-13 апреля на участке Днестра Галич — Залещики будет продолжаться повышение уровней воды на 1,2-1,7 м над текущими отметками. Негативных последствий не предполагается.

Опасные гидрологические явления завтра. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 16 апреля христиане восточного обряда будут отмечать большой праздник — Пасху. Синоптики рассказали, какой будет погода всю Страстную неделю. В Укргидрометцентре говорят, что будет тепло, правда, кое-где будет дождь.

Также мы писали, что народные синоптики рассказывали, что погода на Пасхальную неделю будет в Украине с периодическими дождями, временами грянет гроза. В большинстве областей будет тепло. Осадки больше всего ожидаются на востоке Украины.