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Весняне тепло не поспішає в Україну: синоптики розповіли, які області завтра накриє туман

12 квітня 2023 15:06
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Весняне тепло не поспішає в Україну: синоптики розповіли, в яких областях буде туман 13 квітня
Туман у Києві. Фото: Новини.Live/Олег Переверзєв
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 13 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями. У західних областях очікується туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Деталі

По всій Україні, крім західних областей буде невеликий дощ. У східних, вночі і у південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікується помірний дощ.

Синоптики розповіли, що у західних областях вночі та вранці місцями туман. Погіршення видимості очікується в таких областях:

  • Львівська;
  • Тернопільська;
  • Івано-Франківська;
  • Волинська;
  • Рівненська;
  • Хмельницька;
  • Чернівецька;
  • Закарпатська.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла (в Карпатах близько 0°); вдень 10-15° тепла.

Погода 13 апреля
Прогноз погоди на 13 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

Синоптики розповіли, що буде хмарно з проясненнями. По Київській області очікується невеликий дощ. 

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі 5-10° тепла, вдень 10-15°;
  • по Києву вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

10-13 квітня на Десні в межах країни продовжиться ріст рівнів води на 1-20 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави, територій ряду сіл, обтоплення сіл водою та порушенням транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському, Ніжинському районах Чернігівської області. На річці Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. Оголошено другий рівень небезпеки.

Синоптики розповіли, що внаслідок дощів відбуватиметься подальше поповнення водою стариць, озер на заплавних територіях вздовж Десни, що обумовлюватиме подальше затоплення заплавних територій вздовж усієї Десни у Чернігівській області (оголошено другий рівень небезпеки) та Броварському районі Київській області (оголошено перший рівень небезпеки).

Протягом 11-13 квiтня на ділянці Днiстра Галич — Залiщики продовжуватиметься пiдвищення рiвнiв води на 1,2-1,7 м над поточними вiдмiтками. Негативних наслідків не передбачається.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях
Небезпечні гідрологічні явища завтра. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 16 квітня християни східного обряду відзначатимуть велике свято — Великдень. Синоптики розповіли, якою буде погода весь Страсний тиждень. В Укргідрометцентрі кажуть, що буде тепло, щоправда, подекуди дощитиме. 

Також ми писали, що народні синоптики розповідали, що погода на Великодній тиждень буде в Україні з періодичними дощами, часом погримить гроза. В більшості областей буде тепло. Опади найбільше очікуються на сході України. 

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