Погода в Украине на завтра 21 августа - где ожидаются дожди

Прогноз погоды в Украине на 21 августа. Фото: Михаил Марков

В понедельник, 21 августа, в Украине ожидается жаркая погода. В то же время в некоторых регионах все-таки пройдут долгожданные дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 21 августа

Сообщается, что ночью в Украине будет без осадков, а днем в северных, центральных регионах и в Харьковской области пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории страны будет без осадков.

Ветер ожидается северо-западный, 5-10 м/с. При этом температура воздуха ночью составит 16-21 градусов тепла, а днем 27-32 градусов тепла. На юге ожидается ночью 20-25 градусов тепла, а ночью 33-37 градусов тепла.

Погода в Украине на 21 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 21 августа

В Укргидрометцентре рассказали, что в Киевской области будет переменчивая облачность, Ночью осадков не будет, а днем местами пройдет кратковременный дождь с грозами. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

Столбики термометров в области ночью поднимутся до 16-21 градусов тепла, а днем до 27-32 градусов тепла. В Киеве ожидается 18-20 градусов тепла ночью и 28-30 градусов тепла днем.

Напомним, что 20 августа в некоторых областях будут дожди и грозы. А практически на всей территории Украины ожидается небольшая облачность.

В то же время, по словам Диденко, в воскресенье 20 августа ожидаются локальные грозовые дожди в западных и северных областях Украины. Максимальная температура воздуха – +30...+36 °C.