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В Укргідрометцентрі розповіли, у яких регіонах завтра пройде довгоочікуваний дощ

20 серпня 2023 14:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на завтра 21 серпня - де очікуються дощі
Прогноз погоди в Україні на 21 серпня. Фото: Михайло Марков
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У понеділок, 21 серпня, в Україні очікується спекотна погода. Водночас у деяких регіонах таки пройдуть довгоочікувані дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 21 серпня

Повідомляється, що вночі в Україні буде без опадів, а вдень у північних, центральних регіонах та Харківській області пройдуть короткочасні дощі з грозами. На решті території країни буде без опадів.

Вітер очікується північно-західний, 5-10 м/с. При цьому температура повітря вночі становитиме 16-21 градусів тепла, а вдень 27-32 градуси тепла. На півдні очікується вночі 20-25 градусів тепла, а вночі 33-37 градусів тепла.

Погода
Погода в Україні на 21 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області на 21 серпня

В Укргідрометцентрі розповіли, що на Київщині мінлива хмарність, Вночі опадів не буде, а вдень місцями пройде короткочасний дощ з грозами. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів в області вночі піднімуться до 16-21 градусів тепла, а вдень до 27-32 градусів тепла. У Києві очікується 18-20 градусів тепла вночі та 28-30 градусів тепла вдень.

Нагадаємо, що 20 серпня в деяких областях будуть дощі та грози. А практично по всій території України очікується невелика хмарність.

Водночас, за словами Діденко, у неділю 20 серпня очікуються локальні грозові дощі у західних та північних областях України. Максимальна температура повітря — +30...+36 °C.

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