Грозовые дожди будут заливать Украину: синоптики рассказали, где их ждать сегодня
Сегодня, 20 августа, в некоторых областях будут дожди и грозы. А практически на всей территории Украины ожидается небольшая облачность.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 20 августа
Синоптики прогнозируют, что в большинстве западных областей Украины днем ожидается кратковременный дождь, а также гроза.
Также отмечается, что на остальной территории страны будет без осадков.
В течение 20 августа ветер будет переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха ночью будет +17+22, днем +30+35, а в Карпатах +24+29.
Погода в Киеве и Киевской области
В столичном регионе ожидается облачная погода. Осадков не предполагается.
Ветер юго-восточный, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью +17+22, днем +30+35;
- в Киеве ночью около +20, днем +30+32.
Напомним, по словам Диденко, в воскресенье 20 августа ожидаются локальные грозовые дожди в западных и северных областях Украины. Максимальная температура воздуха – +30+36°C.