Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Грозовые дожди будут заливать Украину: синоптики рассказали, где их ждать сегодня arrow

Грозовые дожди будут заливать Украину: синоптики рассказали, где их ждать сегодня

20 августа 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Грозовые дожди будут заливать Украину: синоптики рассказали, где их ждать сегодня
Гроза с молнией. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 20 августа, в некоторых областях будут дожди и грозы. А практически на всей территории Украины ожидается небольшая облачность.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Погода в Украине 20 августа

Синоптики прогнозируют, что в большинстве западных областей Украины днем ожидается кратковременный дождь, а также гроза.

Плут погоды по Украине. Фото: Наталья Диденко

Также отмечается, что на остальной территории страны будет без осадков.

В течение 20 августа ветер будет переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Погода в Украине на 20 августа. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет +17+22, днем +30+35, а в Карпатах +24+29.

Погода в Киеве и Киевской области

В столичном регионе ожидается облачная погода. Осадков не предполагается.

Ветер юго-восточный, 3 — 8 м/с.

Погода в Киеве 20 августа от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура воздуха:

  • по области ночью +17+22, днем +30+35;
  • в Киеве ночью около +20, днем +30+32.
Погода в Киеве от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, по словам Диденко, в воскресенье 20 августа ожидаются локальные грозовые дожди в западных и северных областях Украины. Максимальная температура воздуха – +30+36°C.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз