Грозовые дожди будут заливать Украину: синоптики рассказали, где их ждать сегодня

Гроза с молнией. Фото: depositphotos.com

Сегодня, 20 августа, в некоторых областях будут дожди и грозы. А практически на всей территории Украины ожидается небольшая облачность.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 20 августа

Синоптики прогнозируют, что в большинстве западных областей Украины днем ожидается кратковременный дождь, а также гроза.

Плут погоды по Украине. Фото: Наталья Диденко

Также отмечается, что на остальной территории страны будет без осадков.

В течение 20 августа ветер будет переменных направлений, 3 — 8 м/с.

Погода в Украине на 20 августа. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет +17+22, днем +30+35, а в Карпатах +24+29.

Погода в Киеве и Киевской области

В столичном регионе ожидается облачная погода. Осадков не предполагается.

Ветер юго-восточный, 3 — 8 м/с.

Погода в Киеве 20 августа от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура воздуха:

по области ночью +17+22, днем +30+35;

в Киеве ночью около +20, днем +30+32.

Погода в Киеве от Meteoprog. Фото: скриншот

Напомним, по словам Диденко, в воскресенье 20 августа ожидаются локальные грозовые дожди в западных и северных областях Украины. Максимальная температура воздуха – +30+36°C.