Грозові дощі вируватимуть в Україні: синоптики розказали, де їх чекати сьогодні
Сьогодні, 20 серпня, у деяких областях будуть дощі та грози. А практично по всій території України очікується невелика хмарність.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 20 серпня
Синоптики прогнозують, що у більшості західних областей України вдень очікується місцями короткочасний дощ, а також гроза.
Також зазначається, що на решті території країни буде без опадів.
Протягом 20 серпня вітер буде змінних напрямків, 3 — 8 м/с.
Температура повітря вночі буде +17+22, вдень +30+35, а в Карпатах +24+29.
Погода у Києві та по Київській області
У столичному регіоні очікується невелика хмарність. Опадів не передбачається.
Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +17+22, вдень +30+35;
- у Києві вночі близько +20, вдень +30+32.
Нагадаємо, за словами Діденко, в неділю, 20 серпня, очікуються локальні грозові дощі в західних та північних областях України. Максимальна температура повітря — +30+36°C.