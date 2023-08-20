Грозові дощі вируватимуть в Україні: синоптики розказали, де їх чекати сьогодні

Гроза з блискавкою. Фото: depositphotos.com

Сьогодні, 20 серпня, у деяких областях будуть дощі та грози. А практично по всій території України очікується невелика хмарність.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 20 серпня

Синоптики прогнозують, що у більшості західних областей України вдень очікується місцями короткочасний дощ, а також гроза.

Проноз погоди по Україні. Фото: Наталка Діденко

Також зазначається, що на решті території країни буде без опадів.

Протягом 20 серпня вітер буде змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Погода в Україні на 20 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі буде +17+22, вдень +30+35, а в Карпатах +24+29.

Погода у Києві та по Київській області

У столичному регіоні очікується невелика хмарність. Опадів не передбачається.

Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с.

Погода у Києві 20 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура повітря:

по області вночі +17+22, вдень +30+35;

у Києві вночі близько +20, вдень +30+32.

Погода у Києві від Meteoprog. Фото: скриншот

Нагадаємо, за словами Діденко, в неділю, 20 серпня, очікуються локальні грозові дощі в західних та північних областях України. Максимальна температура повітря — +30+36°C.